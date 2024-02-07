Врачи рассказали о состоянии девушки, обварившейся в яме с кипятком в Тюмени

Отметим, что в УСТЭК заявляют, что причин случившегося может быть несколько. Это и интенсивный коррозионный износ трубопроводов, а также увеличение температуры сетевой воды при резких перепадах температуры наружного воздуха. Специалисты отмечают, что снизить аварийность может только обновление теплосетей. Граждан просят выбирать безопасный маршрут при передвижении и не смотреть при ходьбе в телефон.