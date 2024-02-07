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Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Врачи рассказали о состоянии девушки, обварившейся в яме с кипятком в Тюмени

Врачи рассказали о состоянии девушки, обварившейся в яме с кипятком в Тюмени

7 февраля 2024, 14:40
Фото: Изображение Midjourney
Тюменка, упавшая в яму с кипятком до сих пор пребывает в реанимации. Состояние 22-летней девушки тяжелое.

Напомним, что инцидент случился 28 января на улице 50 лет ВЛКСМ. Горожанка шла по тротуару, как внезапно провалилась в яму с кипятком по пояс. За жизнь пострадавшей продолжают бороться врачи.

Отметим, что в УСТЭК заявляют, что причин случившегося может быть несколько. Это и интенсивный коррозионный износ трубопроводов, а также увеличение температуры сетевой воды при резких перепадах температуры наружного воздуха. Специалисты отмечают, что снизить аварийность может только обновление теплосетей. Граждан просят выбирать безопасный маршрут при передвижении и не смотреть при ходьбе в телефон.

Напомним, что в январе сразу три человека обварились в кипятке из-за порывов теплосетей.

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