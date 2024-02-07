Врачи рассказали о состоянии девушки, обварившейся в яме с кипятком в Тюмени

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Напомним, что инцидент случился 28 января на улице 50 лет ВЛКСМ. Горожанка шла по тротуару, как внезапно провалилась в яму с кипятком по пояс. За жизнь пострадавшей продолжают бороться врачи.
Отметим, что в УСТЭК заявляют, что причин случившегося может быть несколько. Это и интенсивный коррозионный износ трубопроводов, а также увеличение температуры сетевой воды при резких перепадах температуры наружного воздуха. Специалисты отмечают, что снизить аварийность может только обновление теплосетей. Граждан просят выбирать безопасный маршрут при передвижении и не смотреть при ходьбе в телефон.
Напомним, что в январе сразу три человека обварились в кипятке из-за порывов теплосетей.