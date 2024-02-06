В Тюмени закроют популярный у горожан каток из-за оттепели

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Как пояснили в МКУ «ЛесПаркХоз», ограничения необходимы в целях безопасности, так как при температуре выше нуля градусов возрастает риск получения различных травм. Кроме того, коньки при такой погоде врезаются в лед, что значительно его повреждает и требует в дальнейшем повторной заливки верхних слоев.
«Просим посетителей рощи отнестись с пониманием к данной мере и учесть отсутствие данного вида отдыха при планировании посещения парка в ближайшие дни», — отметили в МКУ «ЛесПаркХоз».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени околонулевая температура воздуха продержится до четверга, 8 февраля. Сегодня и завтра в областной столице ожидаются осадки виде дождя со снегом, гололед, ветер до 13 м/с и -3….+1.