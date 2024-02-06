В Тюмени закроют популярный у горожан каток из-за оттепели

Как пояснили в МКУ «ЛесПаркХоз», ограничения необходимы в целях безопасности, так как при температуре выше нуля градусов возрастает риск получения различных травм. Кроме того, коньки при такой погоде врезаются в лед, что значительно его повреждает и требует в дальнейшем повторной заливки верхних слоев.