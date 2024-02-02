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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

В Тюменской области стало меньше налоговых должников

В Тюменской области сократилось количество налоговых должников

2 февраля 2024, 03:43
Фото: 1MI

В Тюменской области стало меньше налоговых должников

По данным на 1 января 2024 года, сумма задолженности у физических лиц составила 1.2 миллиарда рублей. Об этом в региональном УФНС России рассказали РБК Тюмень.

По сравнению с январем 2023 года, в январе 2024 года количество должников по налогам на имущество в Тюменской области сократилось на 12,4%. Больше всего задолженностей приходится на транспортный налог — 66,8%.

«Количество налогоплательщиков — физических лиц, имеющих по состоянию на 1 января 2024 года задолженность, составляет 358 тысяч человек. Это на 20,4% меньше, чем в аналогичный период 2023 года», — рассказали в ФНС.

Ранее «Наш город» сообщал, что депутат из Тюмени Ксения Горячева предложила установить порог по алиментам. Законопроект вынесен на рассмотрение.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Налог#Долги#Должники#Транспортный налог#Любовь Селезнева
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