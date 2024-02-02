В Тюменской области сократилось количество налоговых должников

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
По сравнению с январем 2023 года, в январе 2024 года количество должников по налогам на имущество в Тюменской области сократилось на 12,4%. Больше всего задолженностей приходится на транспортный налог — 66,8%.
«Количество налогоплательщиков — физических лиц, имеющих по состоянию на 1 января 2024 года задолженность, составляет 358 тысяч человек. Это на 20,4% меньше, чем в аналогичный период 2023 года», — рассказали в ФНС.
Ранее «Наш город» сообщал, что депутат из Тюмени Ксения Горячева предложила установить порог по алиментам. Законопроект вынесен на рассмотрение.