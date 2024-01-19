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Updated Сегодня, 03:16

Депутат из Тюмени предложила установить порог по алиментам.

«Лотерея для ребенка»: депутат из Тюмени предложила установить порог по алиментам

19 января 2024, 03:14
Фото: 1MI

Депутат из Тюмени предложила установить порог по алиментам.

Тема алиментов активно обсуждается депутатами Госдумы. Со своей инициативой выступила и депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева.

По словам Горячевой, та инициатива, с которой выступает она и комитет партии «Новые люди» — проста, но жизненно необходима. Политик предлагает установить нижний порог алиментов, на который не будут влиять ни экономическая ситуация в стране, ни конфликты в самой семье.

«Алименты — это лотерея для ребенка. Сколько он получит, зависит от того, как ветер удачи подует на его родителей. Но мы хотим изменить правила игры», — пишет Горячева в своем Телеграм-канале.

Горячева отметила, что законопроект вынесен на рассмотрение, но вероятность того, что его рассмотрят — минимальна.

Депутат также высказывалась о налоге на бездетность. Она отнеслась к этой инициативе негативно и считает, что подобные предложения ничего полезного в себе не несут.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские коммунисты предложили учредить награду «За содействие СВО». Аналогичные награды уже учреждены в раде регионов страны.

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