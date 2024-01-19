«Лотерея для ребенка»: депутат из Тюмени предложила установить порог по алиментам

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
По словам Горячевой, та инициатива, с которой выступает она и комитет партии «Новые люди» — проста, но жизненно необходима. Политик предлагает установить нижний порог алиментов, на который не будут влиять ни экономическая ситуация в стране, ни конфликты в самой семье.
«Алименты — это лотерея для ребенка. Сколько он получит, зависит от того, как ветер удачи подует на его родителей. Но мы хотим изменить правила игры», — пишет Горячева в своем Телеграм-канале.
Горячева отметила, что законопроект вынесен на рассмотрение, но вероятность того, что его рассмотрят — минимальна.
Депутат также высказывалась о налоге на бездетность. Она отнеслась к этой инициативе негативно и считает, что подобные предложения ничего полезного в себе не несут.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские коммунисты предложили учредить награду «За содействие СВО». Аналогичные награды уже учреждены в раде регионов страны.