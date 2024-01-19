«Лотерея для ребенка»: депутат из Тюмени предложила установить порог по алиментам

По словам Горячевой, та инициатива, с которой выступает она и комитет партии «Новые люди» — проста, но жизненно необходима. Политик предлагает установить нижний порог алиментов, на который не будут влиять ни экономическая ситуация в стране, ни конфликты в самой семье.