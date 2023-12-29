В Тюмени подорожал любимый торт депутата

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Годом ранее депутат областной думы возмутился резким повышением цены на десерт — с 940 до 1160 рублей. Тогда народный избранник даже позвонил совладелице торговой точки Марии Суторминой и предложил снизить цену. Предпринимательница пошла навстречу Омарову — стоимость «Подарочного» была снижена до 999 рублей.
Однако спустя год торт вновь подорожал. Что неудивительно, учитывая рост цен на яйца более чем на 21%, сахар — более чем на 20%, сливочное масло — на 4%.
Ранее «Наш Город» писал, что рост стоимости куриных яиц в Тюменской области в этом году побил все рекорды — данный продукт подорожал за последние 12 месяцев с 78-80 до 120 рублей. За последние пять лет десяток яиц вырос в цене более чем на 60 рублей.