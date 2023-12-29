В Тюмени подорожал любимый торт депутата

Ранее «Наш Город» писал, что рост стоимости куриных яиц в Тюменской области в этом году побил все рекорды — данный продукт подорожал за последние 12 месяцев с 78-80 до 120 рублей. За последние пять лет десяток яиц вырос в цене более чем на 60 рублей.