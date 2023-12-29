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В Тюмени подорожал любимый торт депутата

В Тюмени подорожал любимый торт депутата

29 декабря 2023, 05:02
Фото: 1MI
Стоимость любимого десерта Эдуарда Омарова в гастрономе «Галерея Гурмэ», торта «Подарочный», увеличилась почти на 200 рублей. Теперь он стоит 1190 рублей.
Фото: Галерея Гурмэ

Годом ранее депутат областной думы возмутился резким повышением цены на десерт — с 940 до 1160 рублей. Тогда народный избранник даже позвонил совладелице торговой точки Марии Суторминой и предложил снизить цену. Предпринимательница пошла навстречу Омарову — стоимость «Подарочного» была снижена до 999 рублей.

Однако спустя год торт вновь подорожал. Что неудивительно, учитывая рост цен на яйца более чем на 21%, сахар — более чем на 20%, сливочное масло — на 4%.

Ранее «Наш Город» писал, что рост стоимости куриных яиц в Тюменской области в этом году побил все рекорды — данный продукт подорожал за последние 12 месяцев с 78-80 до 120 рублей. За последние пять лет десяток яиц вырос в цене более чем на 60 рублей.

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