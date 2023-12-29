У тюменцев вырастут пенсии на 7,5%

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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По данным отделения Социального фонда России по Тюменской области, для индексации выплат будет произведена автоматически — заявления писать не нужно.
Кроме этого, с 1 января 2024 года увеличится размер фиксированной выплаты, входящей в сумму страховой пенсии — до 8 тысяч 134 рубле и индивидуальный пенсионный коэффициент, который зависит от размера страховых взносов, которые уплатил ваш работодатель на обязательное пенсионное страхование. С 2024 года он составит 133 рубля.
Ранее «Наш Город» писал, что в декабре пенсионеры Тюменской области получили выплаты дважды — за ноябрь и декабрь. Изменение графика было вязано с новогодними каникулами. Первая пенсия поступила тюменцам после 1 числа, а вторая — после 25.