У тюменцев вырастут пенсии на 7,5%

Кроме этого, с 1 января 2024 года увеличится размер фиксированной выплаты, входящей в сумму страховой пенсии — до 8 тысяч 134 рубле и индивидуальный пенсионный коэффициент, который зависит от размера страховых взносов, которые уплатил ваш работодатель на обязательное пенсионное страхование. С 2024 года он составит 133 рубля.