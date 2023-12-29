Тюменцам обещают перед Новым годом дожди и штормовой ветер

Posted Сегодня, 01:04
Published Сегодня, 01:04
Modified Сегодня, 01:04
Updated Сегодня, 01:04
В Тюмени 29 декабря в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 8,6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -6…-10, вечером температура воздуха составит -10…-11.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:17 закат в 16:01продолжительность дня 6 часов 44 минуты.
В Тобольске в пятницу синоптики обещают дождь со снегом в первой половине дня, снег после обеда, ветер до 6,5 м/с. Утром и днем термометры покажут -1…-2, в темное время суток температура воздуха составит -10…-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 15:42 продолжительность дня 6 часов 28 минут.
В Ялуторовске 29 декабря в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 8,8-9 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -4…-10, к вечеру похолодает до -11.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:10, закат в 16:01 продолжительность дня 6 часов 51 минута.
В Заводоуковске в пятницу в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 6,8 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -3…-4, в вечерние и ночные часы похолодает до -10…-11.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:08, закат в 16:01 продолжительность дня 6 часов 53 минуты.
В Ишиме 29 декабря в течение дня ожидается дождь со снегом, ветер до 11,1 м/с. В утренние часы термометры покажут 0…+1, днем похолодает до -6, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -9…-11.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54, закат в 15:53 продолжительность дня 6 часов 59 минут.