В Тюмени подорожают услуги интернета и телефонии с 1 января

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Решение об увеличении абонентской платы компания приняла в связи с ростом цен на комплектующие средства, ростом затрат на трафик, обслуживание сетей связи, автоматический мониторинг сети, системы выявления ошибок на линии.
По данным аналитиков Telecom Daily, которые провели опрос компаний-провайдеров, в следующем году повышение тарифов на домашний интернет может составить 15%. Об этом сообщили 44% опрошенных руководителей. Более 13% отметили, что готовы повысить стоимость услуг на 16%, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжают расти цены на куриные яйца. За последнюю неделю их стоимость повысилась на 1,5%. Средняя цена десятка теперь составляет 120 рублей.