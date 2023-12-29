В Тюмени подорожают услуги интернета и телефонии с 1 января

По данным аналитиков Telecom Daily, которые провели опрос компаний-провайдеров, в следующем году повышение тарифов на домашний интернет может составить 15%. Об этом сообщили 44% опрошенных руководителей. Более 13% отметили, что готовы повысить стоимость услуг на 16%, пишет РБК Тюмень.