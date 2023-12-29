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Published Сегодня, 04:22

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Updated Сегодня, 04:24

В Тюмени подорожают услуги интернета и телефонии с 1 января

В Тюмени подорожают услуги интернета и телефонии с 1 января

29 декабря 2023, 04:22
Фото: 1MI
Увеличение стоимости на услуги телевидения, телефонии и интернета составит более 10% с января 2024 года. О повышении тарифов сообщил один из крупных операторов связи, компания «Дом.ру».

Решение об увеличении абонентской платы компания приняла в связи с ростом цен на комплектующие средства, ростом затрат на трафик, обслуживание сетей связи, автоматический мониторинг сети, системы выявления ошибок на линии.

По данным аналитиков Telecom Daily, которые провели опрос компаний-провайдеров, в следующем году повышение тарифов на домашний интернет может составить 15%. Об этом сообщили 44% опрошенных руководителей. Более 13% отметили, что готовы повысить стоимость услуг на 16%, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжают расти цены на куриные яйца. За последнюю неделю их стоимость повысилась на 1,5%. Средняя цена десятка теперь составляет 120 рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Услуги#Рост тарифов
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