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Алименты

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2024
Тюменский чиновник оплатил долг по алиментам, чтобы сохранить свой статус
В Тюменской области высокопоставленный чиновник задолжал своим детям 1,5 миллиона рублей алиментов. Взыскивать долг пришлось судебным приставам.
13 апреля, 10:12
«Лотерея для ребенка»: депутат из Тюмени предложила установить порог по алиментам
Тема алиментов активно обсуждается депутатами Госдумы. Со своей инициативой выступила и депутат Госдумы от Тюменской области Ксения Горячева.
19 января, 03:14
2023
Тюменский юрист рассказала о внутренней кухне шоу «Мужское/Женское»
Тюменский юрист Наталья Хаматова приняла участие в съемках шоу на федеральном канале. Эксперт рассказала, что происходит за кулисами и развеяла некоторые мифы о программе.
21 ноября 2023, 06:22
Тюменка задолжала двоим своим сыновьям 240 тысяч рублей алиментов
Жительница Армизонского района стала фигуранткой уголовного дела за неуплату алиментов двум своим сыновьям. Сумма ее долга перед детьми превысила уже 240 тысяч рублей.
9 октября 2023, 14:46
Тюменка бросила маленькую дочь без денег и создала другую семью
Жительницу города не напугал составленный административный протокол и угрозы об уголовной ответственности.
20 июля 2023, 08:50
Тюменец, осужденный за неуплату алиментов, поехал на СВО. Суд простил ему нарушения
Осужденный за неуплату алиментов на полгода условно 39-летний житель Исетского района отправился в зону специальной военной операции.
22 июня 2023, 07:02
Тюменская семья попала на шоу «Мужское/Женское» на Первом канале
Семья из Тюменской области стала героями программы «Мужское/Женское» на Первом канале. В программу обратилась бабушка внуков с просьбой оказать помощь в получении опекунства над детьми.
22 июня 2023, 05:48
Приставы взыскали с отца 600 тысяч алиментных выплат
19 апреля 2023, 04:26
2022
Гендиректор фирмы в Тюмени заплатил почти 2 млн рублей алиментов
29 ноября 2022, 12:40

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