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Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

Тюменских студентов будут учить готовить по французским стандартам

Тюменских студентов-поваров будут учить по французским стандартам

1 февраля 2024, 04:08
Фото: 1MI

Тюменских студентов будут учить готовить по французским стандартам

СФУ совместно с французским Institut Paul Bocuse планирует разработать образовательную программу для тюменских учебных заведений среднего специального образования. Реализацию проекта поддержит сеть ресторанов «МаксиМ».
«На данный момент планируется запуск программы „Кулинарное и кондитерское мастерство“ на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса совместно с индустриальным партнером ресторанной компанией „МаксиМ“ при поддержке правительства Тюменской области», — рассказали в пресс-службе СФУ РБК Тюмень.

Основатель сети ресторанов «МаксиМ» Лариса Невидайло уточнила, что сейчас проект находится на этапе предварительного согласования.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени готовится к открытию рюмочная «Восход». В меню будут блюда, приготовленные в концепции «новой русской кухни».

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Образование#Студенты#Новости тюмени#Вузы#Ресторан#Франция#Любовь Селезнева
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