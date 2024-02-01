Тюменских студентов-поваров будут учить по французским стандартам

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
«На данный момент планируется запуск программы „Кулинарное и кондитерское мастерство“ на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса совместно с индустриальным партнером ресторанной компанией „МаксиМ“ при поддержке правительства Тюменской области», — рассказали в пресс-службе СФУ РБК Тюмень.
Основатель сети ресторанов «МаксиМ» Лариса Невидайло уточнила, что сейчас проект находится на этапе предварительного согласования.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени готовится к открытию рюмочная «Восход». В меню будут блюда, приготовленные в концепции «новой русской кухни».