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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Тюменцы стали тратить на образование детей на 16% больше

Образование детей теперь обходится тюменцам на 16% дороже

24 января 2024, 08:35
Фото: 1MI

Тюменцы стали тратить на образование детей на 16% больше

В 2023 году у 80% тюменцев траты на детей увеличились вдвое. Кроме того, каждый пятый житель города начинает формировать финансовую подушку для ребенка заранее.

Жители Тюмени в 2023 году увеличили траты на образование детей на 16%, расходы на одежду и обувь выросли на 67%, а на медицинское обслуживание — на 8%. Данными опроса поделились специалисты компании «Ренессанс Жизнь».

В то же время 18% опрошенных заранее озаботились формированием финансовой подушки для ребенка. С этой целью 39% респондентов открыли вклады, 27% — депозиты, 10% пользуются накопительным страхованием, 9% занялись инвестициями.

Каждый третий опрошенный откладывает ежемесячно от 5 до 10 тысяч рублей, 12% — от 10 до 30 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области опекунам увеличат выплаты. Они будут поступать без заявления, а их размер будет меняться каждый год.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Образование#Новости тюмени#Вклады#Любовь Селезнева
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