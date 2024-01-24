Образование детей теперь обходится тюменцам на 16% дороже

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Жители Тюмени в 2023 году увеличили траты на образование детей на 16%, расходы на одежду и обувь выросли на 67%, а на медицинское обслуживание — на 8%. Данными опроса поделились специалисты компании «Ренессанс Жизнь».
В то же время 18% опрошенных заранее озаботились формированием финансовой подушки для ребенка. С этой целью 39% респондентов открыли вклады, 27% — депозиты, 10% пользуются накопительным страхованием, 9% занялись инвестициями.
Каждый третий опрошенный откладывает ежемесячно от 5 до 10 тысяч рублей, 12% — от 10 до 30 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области опекунам увеличат выплаты. Они будут поступать без заявления, а их размер будет меняться каждый год.