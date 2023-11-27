В Тюмени стали строить больше жилья эконом-класса

Доля квартир эконом-класса в Тюмени возросла на 12,4% за год

В Тюмени застройщики увеличили долю жилья эконом-класса на рынке. За год она возросла на 12,4%. Если еще год назад на квартиры «эконом» приходилось 62,9%, на «комфорт» — 34,9%, на «бизнес» — 2,2%, то сегодня доля жилья эконом-класса достигла 75,3%.