В Тюмени стали строить больше жилья эконом-класса

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Доля квартир комфорт-класса и бизнес-класса сократилась до 22,7% и 2% соответственно. Такие данные представили аналитики.
По словам сертифицированного Российской гильдией риэлторов аналитик-консультанта рынка недвижимости Светланы Молодкиной, тенденция на смещение спроса в сторону жилья «эконом» наблюдалась еще в 2022 году, пишет РБК Тюмень.
«Такая недвижимость более доступна по цене, во-вторых, представляет наиболее высокую доходность в виде арендных платежей», — отметили эксперты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 80,5 миллионов рублей выставили квартиру в черновой отделке. Дорогостоящее жилье расположено в элитном ЖК в центре города.