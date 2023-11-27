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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Доля квартир эконом-класса в Тюмени возросла на 12,4% за год

В Тюмени стали строить больше жилья эконом-класса

27 ноября 2023, 06:05
Фото: 1MI

Доля квартир эконом-класса в Тюмени возросла на 12,4% за год

В Тюмени застройщики увеличили долю жилья эконом-класса на рынке. За год она возросла на 12,4%. Если еще год назад на квартиры «эконом» приходилось 62,9%, на «комфорт» — 34,9%, на «бизнес» — 2,2%, то сегодня доля жилья эконом-класса достигла 75,3%.

Доля квартир комфорт-класса и бизнес-класса сократилась до 22,7% и 2% соответственно. Такие данные представили аналитики.

По словам сертифицированного Российской гильдией риэлторов аналитик-консультанта рынка недвижимости Светланы Молодкиной, тенденция на смещение спроса в сторону жилья «эконом» наблюдалась еще в 2022 году, пишет РБК Тюмень.

«Такая недвижимость более доступна по цене, во-вторых, представляет наиболее высокую доходность в виде арендных платежей», — отметили эксперты.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 80,5 миллионов рублей выставили квартиру в черновой отделке. Дорогостоящее жилье расположено в элитном ЖК в центре города.

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