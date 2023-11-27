Каждый 13-й житель Тюмени не сможет накопить 1 миллион рублей за 15 лет

Лидером среди субъектов страны по способности населения копить является Чукотский автономный округ, где откладывать придется всего пять лет и четыре месяца. На втором месте находится Ямал — накопить миллион жители ЯНАО смогут за 5,9 лет. Замыкает тройку лидеров Магаданская область — большая часть работающего населения накопит 1 миллион рублей за 6,1 лет. Такие данный представлены в исследовании РИА «Новости».