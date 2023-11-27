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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Среднестатистическому тюменцу придется копить 1 миллион рублей 10,4 лет

Каждый 13-й житель Тюмени не сможет накопить 1 миллион рублей за 15 лет

27 ноября 2023, 04:24
Фото: 1MI

Среднестатистическому тюменцу придется копить 1 миллион рублей 10,4 лет

Жителям Тюменской области придется копить 1 миллион рублей 10,4 лет. При этом 7,6% тюменцев смогут накопить данную сумму даже в течение 15 лет. По скорости населения накопить миллион рублей регион занимает 25 место в России.

Лидером среди субъектов страны по способности населения копить является Чукотский автономный округ, где откладывать придется всего пять лет и четыре месяца. На втором месте находится Ямал — накопить миллион жители ЯНАО смогут за 5,9 лет. Замыкает тройку лидеров Магаданская область — большая часть работающего населения накопит 1 миллион рублей за 6,1 лет. Такие данный представлены в исследовании РИА «Новости».

В топ-10 регионов России по способности копить также входит Югра — ХМАО расположился на 8 месте (7,3 лет). В Свердловской области в среднем на накопление 1 миллиона рублей уйдет 11 лет, в Челябинской области — 11,7 лет, в Курганской области — 13,3 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что около 50% работающих жителей Тюменской области тратят большую часть зарплаты на покупку продуктов и оплату кредитов. Покупка еды является самой большой статьей расходов у 43% тюменцев, оплата кредитов — у 37%.

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