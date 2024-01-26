За год тюменцы потратили на рестораны более 35 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
За период с января по ноябрь 2023 года тюменцы потратили на кафе и рестораны 35.3 миллиарда рублей. Это на 9,2% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в Тюменьстате.
Траты тюменецев росли постепенно. Так, за январь и февраль они потратили по 2.9 миллиарда рублей, а за июнь, июль и август — по 3.1 миллиарда.
Своего максимума траты достигли осенью. В сентябре они составили 3.4 миллиарда рублей, в октябре — 3.5 миллиарда, а в ноябре — 3.6 миллиарда.
В целом за период с июня по декабрь траты тюменцев на рестораны выросли на 12%. В конце 2023 года средний чек составил 536 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы стали тратить на образование детей на 16% больше. Расходы на одежду, обувь и медицинское обслуживание также заметно выросли.