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Published Сегодня, 04:40

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Updated Сегодня, 04:42

В 2023 году тюменцы потратили на рестораны более 35 миллиардов рублей

За год тюменцы потратили на рестораны более 35 миллиардов рублей

26 января 2024, 04:40
Фото: Midjourney

В 2023 году тюменцы потратили на рестораны более 35 миллиардов рублей

Траты тюменцев на рестораны росли постепенно. Больше всего им удалось потратить в ноябре.

За период с января по ноябрь 2023 года тюменцы потратили на кафе и рестораны 35.3 миллиарда рублей. Это на 9,2% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в Тюменьстате.

Траты тюменецев росли постепенно. Так, за январь и февраль они потратили по 2.9 миллиарда рублей, а за июнь, июль и август — по 3.1 миллиарда.

Своего максимума траты достигли осенью. В сентябре они составили 3.4 миллиарда рублей, в октябре — 3.5 миллиарда, а в ноябре — 3.6 миллиарда.

В целом за период с июня по декабрь траты тюменцев на рестораны выросли на 12%. В конце 2023 года средний чек составил 536 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы стали тратить на образование детей на 16% больше. Расходы на одежду, обувь и медицинское обслуживание также заметно выросли.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Рестораны#Ресторан#Любовь Селезнева
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