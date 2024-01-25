nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:17

Published Сегодня, 02:17

Modified Сегодня, 02:19

Updated Сегодня, 02:19

Средний чек в тюменских ресторанах вырос на 12%

«Традиционно для общепита»: тюменцы стали тратить на рестораны на 12% больше

25 января 2024, 02:17
Фото: Midjourney

Средний чек в тюменских ресторанах вырос на 12%

За период с июня по декабрь 2023 года средний чек в ресторанах Тюменской области вырос с 477 до 536 рублей. Небольшое снижение наблюдалось только в сентябре.

Специалисты «Контур.Маркет» проанализировали более 15 миллионов чеков, которые были выданы в ресторанах и кафе за полгода. Учитывались заказы как на одного человека, так и на компанию.

Согласно результатам исследования, за период с июня по декабрь 2023 года средний чек вырос на 12%. В июне он составлял 477 рублей, в июле — 489 рублей, в августе — 491 рубль, в сентябре — 479 рублей, в октябре — 492 рубля, в ноябре — 505 рублей, в декабре — 536 рублей.

«Такую динамику связываем с сезонностью: летом спрос рос из-за отпусков местного населения и повышения туристической активности, наибольшие показатели в июле и августе. А самые высокие чеки традиционно для общепита были выданы в декабре, в период корпоративов и предновогодних мероприятий», — рассказали аналитики РБК Тюмень.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени переименуют все заведения KFC. Ребрендинг начнется уже этой весной и на трафик он повлиять не должен.

Образование детей теперь обходится тюменцам на 16% дороже
Узнать подробнее
Читайте также:
«Как вы здесь находитесь?»: тюменцы жалуются на новый ресторан из-за запаха гариАктер из Тюмени снялся в новом сезоне сериала «Ресторан по понятиям»В Тюмени в элитном ЖК открылся ресторан необычного формата
#Общество#Экономика#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Рестораны#Ресторан#Заведения#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Подорожает на 20%»: эксперты прогнозируют рост цен на такси
Вчера, 09:32
Очные ставки и петиции: работу медиков тюменской инфекционной больницы проверит СК
Вчера, 09:20
Звезда сериала «Слово пацана» высказался о Тюмени
Вчера, 04:36
Тюменец требует взыскать с организаторов «голой» вечеринки в Мутаборе миллиард рублей
Вчера, 01:01
«Падение спроса и отмена льгот»: какие изменения ждут рынок недвижимости
Вчера, 07:04
«Настоящий батяня-комбат»: на СВО погиб выпускник ТВВИКУ с позывным «Тюмень»
23 января, 12:35