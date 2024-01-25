«Традиционно для общепита»: тюменцы стали тратить на рестораны на 12% больше

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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Updated Сегодня, 02:19
Специалисты «Контур.Маркет» проанализировали более 15 миллионов чеков, которые были выданы в ресторанах и кафе за полгода. Учитывались заказы как на одного человека, так и на компанию.
Согласно результатам исследования, за период с июня по декабрь 2023 года средний чек вырос на 12%. В июне он составлял 477 рублей, в июле — 489 рублей, в августе — 491 рубль, в сентябре — 479 рублей, в октябре — 492 рубля, в ноябре — 505 рублей, в декабре — 536 рублей.
«Такую динамику связываем с сезонностью: летом спрос рос из-за отпусков местного населения и повышения туристической активности, наибольшие показатели в июле и августе. А самые высокие чеки традиционно для общепита были выданы в декабре, в период корпоративов и предновогодних мероприятий», — рассказали аналитики РБК Тюмень.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени переименуют все заведения KFC. Ребрендинг начнется уже этой весной и на трафик он повлиять не должен.