Сделано в России: тюменцы переходят с Zoom и Skуре на отечественные аналоги

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Одновременно с этим приложение Microsoft Teams продемонстрировало увеличение трафика более чем в три раза. Также вырос интерес пользователей к российским сервисам. В частности, объем трафика «Контур Толк» увеличился в 5,5 раза, VK Teams — в 3,4 раза, TrueConf — более чем в 2 раза.
Кроме того, жители региона стали чаще использовать приложения «Яндекс Телемост» и «Салют, Jazz» — на 62% и 50% соответственно, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени и по России в целом наблюдались перебои в работе доменной зоны RU. У пользователей не загружались приложения, сайты. В Минцифры РФ пояснили, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.