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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Тюменцы переходят с Zoom и Skуре на отечественные аналоги

Сделано в России: тюменцы переходят с Zoom и Skуре на отечественные аналоги

31 января 2024, 07:22
Фото: 1MI

Тюменцы переходят с Zoom и Skуре на отечественные аналоги

Жители Тюмени переходят с заграничных сервисов для видеозвонков на отечественные. По итогам 2023 года трафик внутри приложения Zoom сократился на 66%, в Skype — на 60%, в Googe Meet — на 86%.

Одновременно с этим приложение Microsoft Teams продемонстрировало увеличение трафика более чем в три раза. Также вырос интерес пользователей к российским сервисам. В частности, объем трафика «Контур Толк» увеличился в 5,5 раза, VK Teams — в 3,4 раза, TrueConf — более чем в 2 раза.

Кроме того, жители региона стали чаще использовать приложения «Яндекс Телемост» и «Салют, Jazz» — на 62% и 50% соответственно, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени и по России в целом наблюдались перебои в работе доменной зоны RU. У пользователей не загружались приложения, сайты. В Минцифры РФ пояснили, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

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