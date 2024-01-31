Сделано в России: тюменцы переходят с Zoom и Skуре на отечественные аналоги

Одновременно с этим приложение Microsoft Teams продемонстрировало увеличение трафика более чем в три раза. Также вырос интерес пользователей к российским сервисам. В частности, объем трафика «Контур Толк» увеличился в 5,5 раза, VK Teams — в 3,4 раза, TrueConf — более чем в 2 раза.