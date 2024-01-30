«На гармошке играть, хороводы водить»: как тюменцы пережили массовый сбой в рунете

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Какие проблемы из-за сбоя в рунете возникли в Тюменской области рассказали подписчики «Нашего города».
«ВК не грузит, сбер не грузит, телеграмм работает».
«У меня даже телевизор искажать начал».
«На МТС не работает».
«Банки не работают».
«Сбербанк, Яндекс, Сафари, Карты, Озон — не открываются.Пишет — ошибка.
ВК, Тик Ток — МТС не грузит».
«Сайты .ru в России не работают. В Финляндии работают».
«Yota не работает совсем».
«Не работает ни одно приложение такси».
Другие тюменцы не сильно расстроились из-за прерванной работы Интернета.
«В колесе можно кататься».
«Подлое НАТО. От них все беды. Ну, да ничего, не пропадем. У нас много и своих разработок. Вечерами можно на гармошке играть, хороводы водить, через костер прыгать, кулачные бои, частушки… Проживем и без инета».
В настоящее время работа рунета практически восстановлена. Как пояснили в Минцифры РФ, проблема была вызвана техническим сбоем в зоне домена .RU.