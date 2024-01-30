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Published Сегодня, 18:17

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Updated Сегодня, 18:21

«На гармошке играть, хороводы водить»: как тюменцы пережили массовый сбой в рунете

«На гармошке играть, хороводы водить»: как тюменцы пережили массовый сбой в рунете

30 января 2024, 18:17
Фото: Изображение Midjourney
О массовом сбое в работе мобильного интернета пользователи начали сообщать вечером 30 января. Сначала проблемы наблюдались при попытке зайти на сайты с доменом RU, а затем перестали грузиться и онлайн-приложения. Также временно была нарушена работа провайдеров и операторов сотовой связи.

Какие проблемы из-за сбоя в рунете возникли в Тюменской области рассказали подписчики «Нашего города».

«ВК не грузит, сбер не грузит, телеграмм работает».
«У меня даже телевизор искажать начал».
«На МТС не работает».
«Банки не работают».
«Сбербанк, Яндекс, Сафари, Карты, Озон — не открываются.Пишет — ошибка.
ВК, Тик Ток — МТС не грузит».
«Сайты .ru в России не работают. В Финляндии работают».
«Yota не работает совсем».
«Не работает ни одно приложение такси».

Другие тюменцы не сильно расстроились из-за прерванной работы Интернета.

«В колесе можно кататься».
«Подлое НАТО. От них все беды. Ну, да ничего, не пропадем. У нас много и своих разработок. Вечерами можно на гармошке играть, хороводы водить, через костер прыгать, кулачные бои, частушки… Проживем и без инета».

В настоящее время работа рунета практически восстановлена. Как пояснили в Минцифры РФ, проблема была вызвана техническим сбоем в зоне домена .RU.

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#Общество#Ирина Швецова
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