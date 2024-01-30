Schlumberger запустил уникальное производство нефтесервисного оборудования в Тюмени

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
По сообщению информационного центра правительства Тюменской области, специалисты российского подразделения компании Schlumberger из Тюмени разработали за менее чем за год полностью отечественную технологию.
Так, разработанный тюменцами блендер для повышения эффективности нефтеотдачи пластов позволяет вдвое экономить на материалах, используемых для закачки в пласт. Новая разработка также значительно снизила издержки на подвоз материалов и сроки, необходимые для запуска скважины. Открытие нового производства в свою очередь привело к созданию 50 дополнительных рабочих мест.
Напомним, что ранее появлялись сведения о том, что компания Schlumberger уйдет из России, однако официально информацию так и не подтвердили.