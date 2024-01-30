Schlumberger запустил уникальное производство нефтесервисного оборудования в Тюмени

Так, разработанный тюменцами блендер для повышения эффективности нефтеотдачи пластов позволяет вдвое экономить на материалах, используемых для закачки в пласт. Новая разработка также значительно снизила издержки на подвоз материалов и сроки, необходимые для запуска скважины. Открытие нового производства в свою очередь привело к созданию 50 дополнительных рабочих мест.