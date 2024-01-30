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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

В ЗАГСе рассказали, сколько малышей родилось за год в Тюмени

Новый рекорд: в Тюменской области на восемь девчонок девять ребят

30 января 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney

В ЗАГСе рассказали, сколько малышей родилось за год в Тюмени

В 2023 году рождаемость в Тюмени увеличилась на 10%. В прошлом году родилось 16 003 ребенка, а в 2023-м, согласно данным ЗАГСа Тюменской области, на свет появилось 17 670 малышей.
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ЗАГС

В целом, рождаемость в Тюменской области увеличилась почти на 1,5 тысячи человек.

Известно, что большинство новорожденных мальчики — 9 210. Девочек насчитывается 8 460.

Отметим, что если в 2022 году рождаемость упала на 5%, то в 2023-м году ситуация начала стабилизироваться. Средний возраст рожениц составляет от 30 до 34 лет.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказывал, какие меры по увеличению рождаемости предпринимаются в регионе. По его словам, в области действуют не только федеральные, но и региональные меры поддержки. Большое внимание направлено на повышение качества жизни населения.

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