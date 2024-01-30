Новый рекорд: в Тюменской области на восемь девчонок девять ребят

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В целом, рождаемость в Тюменской области увеличилась почти на 1,5 тысячи человек.
Известно, что большинство новорожденных мальчики — 9 210. Девочек насчитывается 8 460.
Отметим, что если в 2022 году рождаемость упала на 5%, то в 2023-м году ситуация начала стабилизироваться. Средний возраст рожениц составляет от 30 до 34 лет.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказывал, какие меры по увеличению рождаемости предпринимаются в регионе. По его словам, в области действуют не только федеральные, но и региональные меры поддержки. Большое внимание направлено на повышение качества жизни населения.