Губернатор Александр Моор рассказал, как в регионе повышают рождаемость

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
На парламентских слушаниях при Совете Федерации РФ губернатор Александр Моор рассказал, за счет каких мер в Тюменской области повышается рождаемость.
По словам главы региона, в 2022 году Тюменская область находилась на втором месте в УрФО и на девятом месте в России по естественному приросту населения.
«Важным результатом для нас является рост количества семей с детьми в целом и особенно — многодетных. За последние пять лет их количество увеличилось на 34.5 процента», — подчеркнул Моор.
Он отметил, что в области действуют не только федеральные, но и региональные меры поддержки. В их числе материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей.
Всего, как сообщил губернатор, с начала 2023 года на реализацию всех программ поддержки семей было выделено 16.9 миллиарда рублей, 15.8 из которых — из казны региона.
Моор заявил, что власти акцентируют внимание на повышении качества жизни населения, стараясь делать жилье более доступным, а транспортную и социальную инфраструктуру более развитыми.
Так, с 2006 года более 20.5 тысячи тюменских семей смогли улучшить жилищные условия, а за последние пять лет в регионе построили и отремонтировали 31 школу и 32 детских сада.
Ранее «Наш Город» сообщил, что тюменцам хотят выдавать бесплатные квартиры за третьего ребенка. По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, эта мера поможет приблизиться к выходу из демографического кризиса.