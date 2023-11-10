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Губернатор Александр Моор рассказал, как в регионе повышают рождаемость

Губернатор Александр Моор рассказал, как в регионе повышают рождаемость

10 ноября 2023, 07:07
Фото: 1MI
Как утверждает глава региона, власти делают все, чтобы поддержать семьи тюменцев. На парламентских слушаниях при Совфеде он рассказал, что для этого предпринимается.

На парламентских слушаниях при Совете Федерации РФ губернатор Александр Моор рассказал, за счет каких мер в Тюменской области повышается рождаемость.

По словам главы региона, в 2022 году Тюменская область находилась на втором месте в УрФО и на девятом месте в России по естественному приросту населения.

«Важным результатом для нас является рост количества семей с детьми в целом и особенно — многодетных. За последние пять лет их количество увеличилось на 34.5 процента», — подчеркнул Моор.

Он отметил, что в области действуют не только федеральные, но и региональные меры поддержки. В их числе материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей.

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Всего, как сообщил губернатор, с начала 2023 года на реализацию всех программ поддержки семей было выделено 16.9 миллиарда рублей, 15.8 из которых — из казны региона.

Моор заявил, что власти акцентируют внимание на повышении качества жизни населения, стараясь делать жилье более доступным, а транспортную и социальную инфраструктуру более развитыми.

Так, с 2006 года более 20.5 тысячи тюменских семей смогли улучшить жилищные условия, а за последние пять лет в регионе построили и отремонтировали 31 школу и 32 детских сада.

Ранее «Наш Город» сообщил, что тюменцам хотят выдавать бесплатные квартиры за третьего ребенка. По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, эта мера поможет приблизиться к выходу из демографического кризиса.

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