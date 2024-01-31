Житель Тюмени остался без дома в центре города. Суд помочь ему не смог

В 2020 году администрация Тюмени заключила контракт с подрядчиками, которые должны были сделать ливневку, чтобы вся вода уходила туда. Но после выполненных работ и первых дождей, потоки снова устремились под дом и на сам участок. Оказалось, что новая ливневка не сработала. В ответ на жалобу в управе Ивану ответили, что по этому факту «проводится служебная проверка».