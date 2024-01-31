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Житель Тюмени в течение 10 лет ведет борьбу с чиновниками за свое жилье

Житель Тюмени остался без дома в центре города. Суд помочь ему не смог

31 января 2024, 06:08
Фото: 1MI

Житель Тюмени в течение 10 лет ведет борьбу с чиновниками за свое жилье

Житель Тюмени Иван Сухарев остался без дома. Ранее он проживал в центре города, на улице Тарской. Но из-за строительства новой дороги, офисного здания и отсутствия нормально работающей ливневой канализации, его жилье постоянно топило.

В своем доме Иван с семьей проживал с 80-го года. Теперь мужчина снимает жилье — из-за регулярных подтоплений, происходивших на протяжении 10 лет, в доме обрушились перекрытия.

По словам мужчины, решить проблему с подтоплением участка он пытался сам — пришлось привезти даже несколько КАМАЗов с землей, чтобы хотя бы немного поднять уровень земельного участка. Также тюменец писал жалобы в городскую администрацию, обращался в надзорные органы, в том числе Народный фронт, с просьбой провести ливневку рядом с его участком.

В 2020 году администрация Тюмени заключила контракт с подрядчиками, которые должны были сделать ливневку, чтобы вся вода уходила туда. Но после выполненных работ и первых дождей, потоки снова устремились под дом и на сам участок. Оказалось, что новая ливневка не сработала. В ответ на жалобу в управе Ивану ответили, что по этому факту «проводится служебная проверка».

После обращения в разные инстанции Иван подал исковое заявление к администрации города. В суде представители мэрии заявили, что в сложившейся ситуации виновен застройщик, который построил высотку рядом с домом Ивана.

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По решению суда была проведена экспертиза, по результатам которой должны выяснили, по какой причине происходит разрушение дома Ивана. Эксперты установили, что в здании нельзя проживать из-за подтопления фундамент, а также тот факт, что ливневой канализации после ремонта не было.

В итоге суд вынес решение, что администрации Тюмени необходимо переделать ливневую канализацию в течение 90 дней после того, как оно вступит в законную силу. Однако представители власти подали апелляцию, после чего мэрии предоставили дополнительную отсрочку исполнения этого решения, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменский рынок недвижимости может покинуть крупный федеральный застройщик — компания «ПИК». В настоящее время компания занимается возведением ЖК «Озерный парк».

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