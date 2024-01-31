Житель Тюмени остался без дома в центре города. Суд помочь ему не смог

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В своем доме Иван с семьей проживал с 80-го года. Теперь мужчина снимает жилье — из-за регулярных подтоплений, происходивших на протяжении 10 лет, в доме обрушились перекрытия.
По словам мужчины, решить проблему с подтоплением участка он пытался сам — пришлось привезти даже несколько КАМАЗов с землей, чтобы хотя бы немного поднять уровень земельного участка. Также тюменец писал жалобы в городскую администрацию, обращался в надзорные органы, в том числе Народный фронт, с просьбой провести ливневку рядом с его участком.
В 2020 году администрация Тюмени заключила контракт с подрядчиками, которые должны были сделать ливневку, чтобы вся вода уходила туда. Но после выполненных работ и первых дождей, потоки снова устремились под дом и на сам участок. Оказалось, что новая ливневка не сработала. В ответ на жалобу в управе Ивану ответили, что по этому факту «проводится служебная проверка».
После обращения в разные инстанции Иван подал исковое заявление к администрации города. В суде представители мэрии заявили, что в сложившейся ситуации виновен застройщик, который построил высотку рядом с домом Ивана.
По решению суда была проведена экспертиза, по результатам которой должны выяснили, по какой причине происходит разрушение дома Ивана. Эксперты установили, что в здании нельзя проживать из-за подтопления фундамент, а также тот факт, что ливневой канализации после ремонта не было.
В итоге суд вынес решение, что администрации Тюмени необходимо переделать ливневую канализацию в течение 90 дней после того, как оно вступит в законную силу. Однако представители власти подали апелляцию, после чего мэрии предоставили дополнительную отсрочку исполнения этого решения, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский рынок недвижимости может покинуть крупный федеральный застройщик — компания «ПИК». В настоящее время компания занимается возведением ЖК «Озерный парк».