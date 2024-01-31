Олимпийский чемпион приедет в Тюмень после поражения в финале Кубка России

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Как обозначил сам спортсмен в своем телеграм-канале, данные соревнования очень важны. Мероприятия пройдут в тюменском спорткомплексе «Жемчужина Сибири» 3 и 4 февраля.
Напомним, что в ноябре 2023 года Сергей Устюгов неудачно стартовал на первом этапе Кубка России в Сыктывкаре, заняв третье место. Это привело к тому, что в спортивном сообществе его стали называть «расслабившим булки» лыжником. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявляла, что причиной плохого самочувствия Сергея стала перенесенная простуда.