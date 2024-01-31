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Олимпийский чемпион Сергей Устюгов выступит в Тюмени после проигрыша в Сыктывкар

Олимпийский чемпион приедет в Тюмень после поражения в финале Кубка России

31 января 2024, 10:02
Фото: 1MI

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов выступит в Тюмени после проигрыша в Сыктывкар

Уроженец Междуреченска и Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов прибыл в Тюмень, чтобы участвовать в шестом этапе Кубка России.

Как обозначил сам спортсмен в своем телеграм-канале, данные соревнования очень важны. Мероприятия пройдут в тюменском спорткомплексе «Жемчужина Сибири» 3 и 4 февраля.

Напомним, что в ноябре 2023 года Сергей Устюгов неудачно стартовал на первом этапе Кубка России в Сыктывкаре, заняв третье место. Это привело к тому, что в спортивном сообществе его стали называть «расслабившим булки» лыжником. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявляла, что причиной плохого самочувствия Сергея стала перенесенная простуда.

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#Общество#Спорт#Тюмень#Новости тюмени#Кубок России#Алина Петрова
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