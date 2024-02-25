Кубок России

Сноубордист прокатился с портретом Путина во время «Битвы на Туре» в Тюмени

В прошедшем фестивале «Битва на Туре» в Тюмени бронзовый призер юниорского чемпионата мира Игорь Тараканов выступил на сноуборде с портретом президента России Владимира Путина.