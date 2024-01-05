В Тюмени появится огромный каток. Где?

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:57
«В Тюмени в 2024 году сдадим ледовый каток на улице Народной, начнем строить на Судоремонтной. Имеются типовые проекты по бассейнам, каткам, они отработаны. Сейчас мы занимаемся подбором земельных участков для строительства. По планам такие объекты появятся в Тюмени, в Тюменском районе, Заводоуковске, Ишиме. Мы планируем создать в регионе максимально большое количество уличных спортивных площадок, для того, чтобы в свободное время все желающие могли заниматься спортом», — подчеркнул Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что ледовый каток на Народной в Тюмени начнет работать летом 2024 года. Его общая площадь составляет порядка 4 тысяч квадратных метров. Работам по возведению объекта занимается ООО «Ремистр», компания, специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых зданий.