В Тюмени появится огромный каток. Где?

Ранее «Наш Город» писал, что ледовый каток на Народной в Тюмени начнет работать летом 2024 года. Его общая площадь составляет порядка 4 тысяч квадратных метров. Работам по возведению объекта занимается ООО «Ремистр», компания, специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых зданий.