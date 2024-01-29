Жители Тюмени платят 122 рубля за десяток яиц

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Жители Тюменской области покупают десяток яиц за 122,82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Тюменьстата.
Сообщается, что данная стоимость дешевле почти на 6 рублей по сравнению с ценами на начало 2024 года.
Напомним, что в 2024 году произошло резкое увеличение стоимости яиц, вызывая значительное беспокойство среди потребителей и экспертов по продовольственному рынку. Как объяснял ранее Президент России Владимир Путин, в связи с увеличением доходов россиян возрос спрос на те продукты, которые не успели в нужно время «перекрыть» путем импорта. Стоит отметить, что по региону самые дорогие яйца продаются в Ишиме — десяток здесь стоит 135,8 рублей.