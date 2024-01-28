Торты и пирожные в Тюмени подорожали на 15%

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 06:39
По словам руководителя аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артура Мейнхарда, в этом году потребители по всему миру столкнулись с высокими ценами на конфеты и шоколад из-за глобального дефицита сахара и какао.
Нехватка этих базовых ингредиентов для производителей сладостей была вызвана низкой урожайностью. На этом фоне оптовые цены на какао в октябре достигли самого высокого уровня почти за 45 лет, а на сахар поднялись до самого высокого уровня за более чем десятилетие.
В Тюменской области за год мука подорожала на 7-10%, сахар — на 10-15%, бельгийский шоколад и вовсе вырос в цене на 20%. Кроме того, выросли цены на сгущенку, сливочное масло, ягоды, фруктовые пюре.
«Кондитерам и кафе сегодня приходится работать с меньшей маржинальностью, пока идет поиск ингредиентов других производителей, но опять же не все можно заменить. Сейчас тяжело прогнозировать цены на 2024 год, как и последние два года, но мы ожидаем такого же роста, как и в 2023 году», — отметила в беседе с РБК Тюмень маркетолог сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон» Александра Ермакова.
О предстоящем увеличении стоимости кондитерских изделий сообщили и в «Тортобелке» — в ближайшее время цены на десерты поднимут примерно на 200 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость яиц выросла почти на 50%. По информации Тюменьстата, сегодня средняя цена десятка яиц в регионе составляет 122 рубля.