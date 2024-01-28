Торты и пирожные в Тюмени подорожали на 15%

Нехватка этих базовых ингредиентов для производителей сладостей была вызвана низкой урожайностью. На этом фоне оптовые цены на какао в октябре достигли самого высокого уровня почти за 45 лет, а на сахар поднялись до самого высокого уровня за более чем десятилетие.