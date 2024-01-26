В Тюмени пятница будет теплой и снежной

На юге Тюменской области в пятницу, 26 января, ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня возможны осадки в виде снега, местами изморозь, скорость ветра составит 5-10 м/с. В дневные часы ожидается -9…-14, в темное время суток термометры покажут -14…-19, при прояснении до -24.

В Тюмени 26 января ожидается пасмурная погода и небольшой снег, ветер до 1,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -15…-12, в темное время суток потеплеет до -14…-12. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:50 закат в 16:49 продолжительность дня 7 часов 59 минут. В Тобольске в пятницу синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, снег в вечернее время, ветер до 1,3 м/с. Утром и днем -15…-12, в темное время суток температура воздуха составит -12…-13. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45 закат в 16:33 продолжительность дня 7 часов 48 минут. В Ялуторовске 26 января ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 3 м/с. В утренние часы термометры покажут -15…12, в темное время суток температура воздуха составит -13…-12. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45, закат в 16:49 продолжительность дня 8 часов 4 минуты. Не шопиться и не давать деньги в долг: чем опасно первое полнолуние високосного года Узнать подробнее В Заводоуковске 26 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 2,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -14…-11, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -13…-12. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:43, закат в 16:48 продолжительность дня 8 часов 5 минут. В Ишиме 26 января ожидается снег, ветер до 3,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -13…-10, в ночные и вечерние часы температура воздуха составит -10. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:29, закат в 16:39 продолжительность дня 8 часов 10 минут. Читайте также: «Долг перед Родиной позвал»: зоне спецоперации погиб доброволец из Тюменской области Дело в суде: на заводе «Сибура» в Тобольске рабочего раздавило трубой Синоптики прогнозируют особенно теплый февраль в Тюменской области