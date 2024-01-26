В Тюмени пятница будет теплой и снежной

Posted Сегодня, 01:11
Published Сегодня, 01:11
Modified Сегодня, 01:11
Updated Сегодня, 01:11
В Тюмени 26 января ожидается пасмурная погода и небольшой снег, ветер до 1,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -15…-12, в темное время суток потеплеет до -14…-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:50 закат в 16:49 продолжительность дня 7 часов 59 минут.
В Тобольске в пятницу синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, снег в вечернее время, ветер до 1,3 м/с. Утром и днем -15…-12, в темное время суток температура воздуха составит -12…-13.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45 закат в 16:33 продолжительность дня 7 часов 48 минут.
В Ялуторовске 26 января ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 3 м/с. В утренние часы термометры покажут -15…12, в темное время суток температура воздуха составит -13…-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:45, закат в 16:49 продолжительность дня 8 часов 4 минуты.
В Заводоуковске 26 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 2,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -14…-11, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -13…-12.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:43, закат в 16:48 продолжительность дня 8 часов 5 минут.
В Ишиме 26 января ожидается снег, ветер до 3,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -13…-10, в ночные и вечерние часы температура воздуха составит -10.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:29, закат в 16:39 продолжительность дня 8 часов 10 минут.