Синоптики прогнозируют особенно теплый февраль в Тюменской области.

Изменение привычной температуры в последнем зимнем месяце и последующих весенних и летних связывают с глобальным потеплением. Сейчас специалисты не видят причин для прерывания негативного тренда на повышение температуры. В частности, в 2023 году температура океана побила исторический рекорд на 0,2 градуса, что также повлияет на погоду в будущем.