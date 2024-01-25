Синоптики прогнозируют особенно теплый февраль в Тюменской области.

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Как рассказала метеоролог Лидия Кашина, февраль текущего года отличится особенно теплой погодой, превышающей норму в 5-7 градусов. Причем повышение температуры также будет отмечаться и в последующие их сезонах.
«Также ожидается ранняя весна и жаркое лето», — сообщила «Нашему городу» Кашина.
Изменение привычной температуры в последнем зимнем месяце и последующих весенних и летних связывают с глобальным потеплением. Сейчас специалисты не видят причин для прерывания негативного тренда на повышение температуры. В частности, в 2023 году температура океана побила исторический рекорд на 0,2 градуса, что также повлияет на погоду в будущем.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как глобальное потепление влияет на уровень водности в Туре и какие прогнозы на будущее реки строят специалисты.