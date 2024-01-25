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Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Синоптики прогнозируют особенно теплый февраль в Тюменской области.

Синоптики прогнозируют особенно теплый февраль в Тюменской области

25 января 2024, 08:46
Фото: 1MI
Синоптики прогнозируют особенно теплый февраль в Тюменской области.

Синоптики прогнозируют особенно теплый февраль в Тюменской области

По прогнозам метеоролога Лидии Кашиной, грядущий февраль будет особенно теплым, температура воздуха на 5-7 градусов будет выше нормы. Причиной такого климатического явления считают глобальное потепление.

Как рассказала метеоролог Лидия Кашина, февраль текущего года отличится особенно теплой погодой, превышающей норму в 5-7 градусов. Причем повышение температуры также будет отмечаться и в последующие их сезонах.

«Также ожидается ранняя весна и жаркое лето», — сообщила «Нашему городу» Кашина.

Изменение привычной температуры в последнем зимнем месяце и последующих весенних и летних связывают с глобальным потеплением. Сейчас специалисты не видят причин для прерывания негативного тренда на повышение температуры. В частности, в 2023 году температура океана побила исторический рекорд на 0,2 градуса, что также повлияет на погоду в будущем.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как глобальное потепление влияет на уровень водности в Туре и какие прогнозы на будущее реки строят специалисты.

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