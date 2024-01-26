nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:11

Published Сегодня, 04:11

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

В Тюмени проект помощи семьям мобилизованных на грани закрытия

«У нас крохотный кабинетик»: тюменский проект помощи семьям военных на грани закрытия

26 января 2024, 04:11
Фото: Midjourney

В Тюмени проект помощи семьям мобилизованных на грани закрытия

Активистам центра «Помощь рядом» не хватает места для работы. С поиском новых помещений возникли серьезные проблемы.

Тюменские волонтеры собирают вещи и одежду для малоимущих семей участников спецоперации и переселенцев из Украины, а также оказывают психологическую помощь. Однако активистам не хватает места для приема вещей и встреч с нуждающимися.

«У нас маленький кабинетик в доме НКО на Ямской, там даже людей не собрать, он крохотный. Мы и вещи где-то хранить и выдавать должны, и проводить собрания. А там даже группа людей не входит, я уже даже попросила с детьми не приходить», — поделилась с Neft руководитель центра Татьяна Филина.

В прошлом году волонтеры самостоятельно нашли помещение, но оно оказалось занято. Они обращались в администрацию города, но свободных помещений для НКО также не оказалось.

Арендовать помещение за деньги волонтеры также не могут, так как проект является некоммерческим. Из-за этого благотворители оказались в тупике, единственный выход из которого — полное закрытие организации.

Ранее «Наш город» сообщал, что органы опеки ополчились на семью крымчан из-за жалобы на поборы в тюменской школе. Семью еженедельно донимают проверками.

«Джейн и Эйр»: тюменские волонтеры спасли от смерти двух собак из Бурятии
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменские активисты требуют от губернатора отменить концерт ЛолитыОбщественники Тюмени помогли полиции выявить случаи продажи алкоголя школьникамТюменцы предлагают признать старость болезнью ради спасения от «серебряного цунами»
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Волонтеры#Помощь#Благотворительность#Активисты#СВО#Участники СВО#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Нерадивые водители или плохие дороги?»: в чем истинная причина частых ДТП в Тюмени?
Вчера, 07:09
Синоптики прогнозируют особенно теплый февраль в Тюменской области
Вчера, 08:46
Найти золотую середину: тюменцам рассказали о пользе и вреде молчания
Вчера, 08:09
«Традиционно для общепита»: тюменцы стали тратить на рестораны на 12% больше
Вчера, 02:17
Органы опеки преследуют семью крымчан из-за жалоб на поборы в школе Тюмени
Вчера, 06:38
Ранение его не остановило: в зоне СВО погиб машинист из Тюменской области
Вчера, 06:20