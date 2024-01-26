«У нас крохотный кабинетик»: тюменский проект помощи семьям военных на грани закрытия

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Тюменские волонтеры собирают вещи и одежду для малоимущих семей участников спецоперации и переселенцев из Украины, а также оказывают психологическую помощь. Однако активистам не хватает места для приема вещей и встреч с нуждающимися.
«У нас маленький кабинетик в доме НКО на Ямской, там даже людей не собрать, он крохотный. Мы и вещи где-то хранить и выдавать должны, и проводить собрания. А там даже группа людей не входит, я уже даже попросила с детьми не приходить», — поделилась с Neft руководитель центра Татьяна Филина.
В прошлом году волонтеры самостоятельно нашли помещение, но оно оказалось занято. Они обращались в администрацию города, но свободных помещений для НКО также не оказалось.
Арендовать помещение за деньги волонтеры также не могут, так как проект является некоммерческим. Из-за этого благотворители оказались в тупике, единственный выход из которого — полное закрытие организации.
Ранее «Наш город» сообщал, что органы опеки ополчились на семью крымчан из-за жалобы на поборы в тюменской школе. Семью еженедельно донимают проверками.