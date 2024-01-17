«Джейн и Эйр»: тюменские волонтеры спасли от смерти двух собак из Бурятии

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Не могли остаться в стороне и волонтеры из Тюмени. Они преодолели тысячи километров, чтобы спасти хотя бы двух питомцев — Джейн и Эйр. О своей поездке они рассказали «Вслух.ру».
«Собаки прибыли в очень тяжелом состоянии, у них было сильное обезвоживание. Были видны косточки. Одна собачка не могла передвигаться, потому что у нее не было сил», — пояснила ветврач Алена Глинина.
По информации волонтера группы помощи животным «Кот и Пёс 72» Елены Белки, в Улан-Удэ усыпили уже 18 собак. Такая же участь ожидает еще порядка 180 животных.
Также зоозащитники утверждают, что служба отлова регионального центра Бурятии предлагала волонтерам выкупить собак.
«Предлагают только оптом вывозить — по 20 и по 100 штук. Нам такое количество разместить негде. Многие откликаются взять одну-две собаки, но так не выдают. Кроме того, на перевозку нужны деньги. В прошлом месяце девочки потратили 360 тысяч рублей, чтобы вывезти собак», — пояснила изданию Тамара Назарова, руководитель группы помощи животным «Кот и Пёс 72».
У тюменских волонтеров на поездку в Бурятию ушло 20 тысяч рублей. За лечение привезенных собак заплатили местные бизнесмены, а приют Заводоуковска согласился разместить переселенцев у себя.
На сегодня Джей и Эйр уже идут на поправку. Волонтеры надеются, что собак приютит одна семья, чтобы их не разлучать.
Ранее на сайте объявлений продавец из Тюмени предложил купить у него кота за один миллион рублей.