Эмоциональный тюменец после ссоры с девушкой распродал мебель в съемной квартире

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
Эмоциональное состояние молодого человека пошатнулось вечером 27 декабря 2021 года. Схватив стул, он принялся громить мебель и технику. Молодой человек в щепки разнес варочную панель, духовой шкаф, дверь в ванную комнату, зеркальный шкаф, раковину и тумбу. Жилой комнате также досталось.
Буйный тюменец уничтожил мебели почти на 40 тысяч рублей. Встретив Новый год в разгромленной квартире в одиночестве, молодой человек решил поправить финансовое положение — распродать уцелевшую мебель.
Тюменец сдал стиральную машину в комиссионный магазин, а стол, комод, телевизор и холодильник продал через интернет. Вырученные деньги — почти 47 тысяч рублей, молодой человек потратил на личные нужды и билет до Воронежа, куда уехал на следующий день.
По словам бывшей девушки, с тюменцем она встречалась около двух лет. Он употреблял наркотики, а когда денег не было — сдавал хозяйский телевизор в комиссионный магазин с правом выкупа. После того, как молодой человек пропал на несколько дней, девушка решила собрать вещи и уйти.
Хозяин квартиры обнаружил разгром и пропавшую мебель, после чего обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, но материальный иск к буйному тюменцу он пока не заявил.
Ранее " Наш город» сообщал, что тюменка отсудила у управляющей компании 200 тысяч. Девушка поскользнулась возле дома и сломала ногу.