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В Тюменской области сегодня потеплеет до -5

В Тюменской области сегодня потеплеет до -5

22 января 2024, 01:13
Фото: 1MI
В понедельник, 21 января, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, небольшой снег, ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Днем термометры покажут -5…-10, в темное время суток температура воздуха составит -9…-14.

В Тюмени 22 января ожидается небольшой снег, ветер до 5,4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -6.-8, в темное время суток ожидается -9…-16.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:57 закат в 16:41 продолжительность дня 7 часов 44 минуты.

В Тобольске в понедельник синоптики обещают небольшой снег, ветер до 4,6 м/с. Утром и днем -7…-7, в темное время суток температура воздуха составит -14…-8.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:52 закат в 16:24 продолжительность дня 7 часов 32 минуты.

В Ялуторовске 22 января ожидается небольшой снег, ветер до 7 м/с. В утренние часы термометры покажут -7.-8, в темное время суток термометры покажут -14…-8.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:51, закат в 16:40 продолжительность дня 7 часов 49 минут.

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В Заводоуковске 22 января ожидается небольшой снег, ветер до 5 м/с. В утренние часы термометры покажут -7.-8, к вечеру похолодает до -14.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49, закат в 16:40 продолжительность дня 7 часов 51 минута.

В Ишиме 22 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег во второй половине дня, ветер до 4,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -8…-10, в темное время суток температура воздуха составит -11…-10.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:35, закат в 16:30 продолжительность дня 7 часов 55 минут.

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