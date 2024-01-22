В Тюменской области сегодня потеплеет до -5

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
Modified Сегодня, 01:13
Updated Сегодня, 01:13
В Тюмени 22 января ожидается небольшой снег, ветер до 5,4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -6.-8, в темное время суток ожидается -9…-16.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:57 закат в 16:41 продолжительность дня 7 часов 44 минуты.
В Тобольске в понедельник синоптики обещают небольшой снег, ветер до 4,6 м/с. Утром и днем -7…-7, в темное время суток температура воздуха составит -14…-8.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:52 закат в 16:24 продолжительность дня 7 часов 32 минуты.
В Ялуторовске 22 января ожидается небольшой снег, ветер до 7 м/с. В утренние часы термометры покажут -7.-8, в темное время суток термометры покажут -14…-8.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:51, закат в 16:40 продолжительность дня 7 часов 49 минут.
В Заводоуковске 22 января ожидается небольшой снег, ветер до 5 м/с. В утренние часы термометры покажут -7.-8, к вечеру похолодает до -14.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:49, закат в 16:40 продолжительность дня 7 часов 51 минута.
В Ишиме 22 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег во второй половине дня, ветер до 4,8 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -8…-10, в темное время суток температура воздуха составит -11…-10.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:35, закат в 16:30 продолжительность дня 7 часов 55 минут.