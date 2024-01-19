В Тюменской области в выходные потеплеет до -3

Почти весеннюю погода синоптики обещают тюменцам в воскресенье, 21 января. В субботу день пройдет без осадков при переменной облачности. В дневные часы температура воздуха составит -6…-11, в темное время суток ожидается до -8…-13, местами до -18. Скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 17 м/с

В воскресенье ожидается метель, ветер 5-10 м/с, небольшой снег и -3…-6 днем, до -8…-13 ночью. В Тюмени в субботу, 20 января, ожидается пасмурная погода без осадков, ветер до 4,5-5,8 м/с. Утром и днем термометры покажут -7…-12, в ночные часы температура воздуха составит -7…-8. В воскресенье, 21 января, в областной столице синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 5,9 м/с. В течение дня температура воздуха составит -7…-8. В Тобольске 20 января синоптики обещают пасмурную погоду без осадков, ветер до 4-4,5 м/с. Утром и днем -16…-9, в темное время суток температура воздуха составит -7…-8. 21 января ожидается пасмурная погода и -6…-8 в течение дня. Скорость ветра составит 4,9-5 м/с. В новых микрорайонах Тюмени построят новые школы и детские сады. Где и когда? Узнать подробнее В Ялуторовске 20 января и 21 января синоптики обещают пасмурную погоду. В субботу термометры покажут днем -16.-9, в темное время суток -8…-9. Скорость ветра в этот день составит 6,5-7,5 м/с. В воскресенье, 21 января, ветер усилится до 8,1 м/с. Температура воздуха в течение дня составит -9…-7. В Заводоуковске в субботу весь день небо будет затянуто тучами. Утром и днем термометры покажут -9…-15, в темное время суток температура воздуха составит -8…-9. В воскресенье, 21 января, метеорологи обещают -8…-9 и ветер до 5,5 м/с. В Ишиме 20 января ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 4,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -22…-14, в темное время суток потеплеет до -11…-13. 21 января синоптики обещают пасмурную погоду без осадков, ветер до 4,6 м/с и -12…-9 в течение дня. Читайте также: Тюменский агрохолдинг снизит цены на мясо свинины с помощью новых хряков «Он с детства мечтал быть военным»: в зоне СВО погиб 22-летний контрактник из Ишима В Тобольске сварят тысячи пельменей на костре