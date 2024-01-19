В Тобольске сварят тысячи пельменей на костре

Кафе и рестораны — участники фестиваля слепят-сварят для гостей мясо в тесте по особым рецептам. Гости праздника смогут попробовать и древнерусские кундюбки, и итальянские равиоли, и турецкие манты. Кроме того, шеф-повара поделятся своими секретными рецептами на мастер-классах и совместных лепках пельменей.