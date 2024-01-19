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В Тобольске пройдет пельменный фестиваль

В Тобольске сварят тысячи пельменей на костре

19 января 2024, 05:36
Фото: 1MI

В Тобольске пройдет пельменный фестиваль

В Тобольске сварят 20 тысяч пельменей на костре в рамках III Зимнего фестиваля «Пельменный съест». Мероприятие состоится 10 февраля на Базарной площади.

Кафе и рестораны — участники фестиваля слепят-сварят для гостей мясо в тесте по особым рецептам. Гости праздника смогут попробовать и древнерусские кундюбки, и итальянские равиоли, и турецкие манты. Кроме того, шеф-повара поделятся своими секретными рецептами на мастер-классах и совместных лепках пельменей.

В рамках фестиваля «Пельменный съест» состоятся танцевальный флешмоб #ДубакДенс, ярмарка местных производителей, на которой желающие смогут приобрести полуфабрикаты.

Отметим, тобольский гастрономический фестиваль «Пельменный съест» по итогам 2023 года пошел в число призеров окружного этапа Международной премии Russian Event Awards.

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