В Тобольске сварят тысячи пельменей на костре

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Кафе и рестораны — участники фестиваля слепят-сварят для гостей мясо в тесте по особым рецептам. Гости праздника смогут попробовать и древнерусские кундюбки, и итальянские равиоли, и турецкие манты. Кроме того, шеф-повара поделятся своими секретными рецептами на мастер-классах и совместных лепках пельменей.
В рамках фестиваля «Пельменный съест» состоятся танцевальный флешмоб #ДубакДенс, ярмарка местных производителей, на которой желающие смогут приобрести полуфабрикаты.
Отметим, тобольский гастрономический фестиваль «Пельменный съест» по итогам 2023 года пошел в число призеров окружного этапа Международной премии Russian Event Awards.