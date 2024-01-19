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В Тюмени виновника смертельной аварии приговорили к принудительным работам

В Тюмени виновник смертельной аварии отделался принудительными работами

19 января 2024, 08:00
Фото: 1MI

В Тюмени виновника смертельной аварии приговорили к принудительным работам

30 августа 2023 года мужчина находился за рулем самосвала Shacman и влетел в большегруз FAW J6. Родные погибшего водителя намерены снова обращаться в суд.
Сюжет
ДТП

В день трагедии мужчина возил песок из карьера под селом Муллаши. Возвращаясь на погрузку, он не справился с управлением — на одном из поворотов притормозил, но на скользкой из-за дождя дороге ушел в занос и задней частью кузова ударил кабину встречного самосвала FAW J6.

После столкновения тюменец выбрался из своего автомобиля и побежал к самосвалу, из которого вместе с другими очевидцами аварии пытался вытащить раненого водителя. Однако он был зажат кузовом, достать его смогли только спасатели. Спасти мужчину не удалось, он скончался на месте происшествия.

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В зале суда виновник аварии извинился перед родными погибшего и частично компенсировал моральный вред — передал 43 тысячи рублей. Родственники планируют обратиться в суд снова, чтобы взыскать с мужчины еще 500 тысяч рублей.

Тюменца приговорили к двум годам лишения свободы с лишением водительских прав на два с половиной года. Однако окончательный приговор был иным: за впервые совершенное тяжкое преступление ему назначили два года принудительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени осудили мужчину, по вине которого произошло смертельное ДТП с подростками. Он отправился в колонию-поселение.

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