В Тюмени виновник смертельной аварии отделался принудительными работами

После столкновения тюменец выбрался из своего автомобиля и побежал к самосвалу, из которого вместе с другими очевидцами аварии пытался вытащить раненого водителя. Однако он был зажат кузовом, достать его смогли только спасатели. Спасти мужчину не удалось, он скончался на месте происшествия.