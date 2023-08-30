Из-за смертельной аварии перекрыли участок тюменской трассы

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу движения. В результате аварии погиб 46-летний водитель одного из большегрузов, второй водитель получил травмы.
В настоящее время на данном участке дороги частично ограничено движение, нарядом ДПС организовано реверсивное движение по одной полосе. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области проходит мероприятие «Дорога домой», целью которого является снижение аварийности на тюменских трассах. Наряды ДПС дежурят на автодорогах и проводят профилактические беседы с автовладельцами.