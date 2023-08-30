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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Из-за смертельной аварии перекрыли участок тюменской трассы

Из-за смертельной аварии перекрыли участок тюменской трассы

30 августа 2023, 12:37
Фото: ГИБДД
Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в среду днем на 5-м километра автодороги подъезд к селу Муллаши. Здесь столкнулись два большегруза Shacman и FAW.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу движения. В результате аварии погиб 46-летний водитель одного из большегрузов, второй водитель получил травмы.

В настоящее время на данном участке дороги частично ограничено движение, нарядом ДПС организовано реверсивное движение по одной полосе. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: ГИБДД

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области проходит мероприятие «Дорога домой», целью которого является снижение аварийности на тюменских трассах. Наряды ДПС дежурят на автодорогах и проводят профилактические беседы с автовладельцами.

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