В Тюмени на Крещение ограничат скорость движения

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Ограничения коснутся объездной дороги, сообщили в Главном управлении строительства региона. Данная мера будет введена для безопасности участников крещенских купаний.
В Тюмени есть несколько официальных мест купания, одно из них — озеро Липовое. В дни празднования Крещения возле него ожидается скопление автомобилей. В связи с этим, ограничения будут действовать на участке с 25 по 26 километр дороги.
«Введение временного ограничения скорости повысит безопасность манёвров на данном участке дороги», — добавили в ГУС.
Автомобилистов также убедительно просят соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени запустили новый маршрут. Он будет альтернативой маршруту №84.