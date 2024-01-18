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Published Сегодня, 02:20

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Updated Сегодня, 02:23

На Крещение в Тюмени ограничат скорость движения

В Тюмени на Крещение ограничат скорость движения

18 января 2024, 02:20
Фото: 1MI

На Крещение в Тюмени ограничат скорость движения

Ограничения будут действовать 18 и 19 января. В эти дни автолюбителям придется снизить скорость движения до 50 километров в час.

Ограничения коснутся объездной дороги, сообщили в Главном управлении строительства региона. Данная мера будет введена для безопасности участников крещенских купаний.

Фото: ГУС ТО

В Тюмени есть несколько официальных мест купания, одно из них — озеро Липовое. В дни празднования Крещения возле него ожидается скопление автомобилей. В связи с этим, ограничения будут действовать на участке с 25 по 26 километр дороги.

«Введение временного ограничения скорости повысит безопасность манёвров на данном участке дороги», — добавили в ГУС.

Автомобилистов также убедительно просят соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени запустили новый маршрут. Он будет альтернативой маршруту №84.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автомобилисты#Новости тюмени#Автомобили#Ограничения#Ограничение движения#Предупреждение#Любовь Селезнева
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