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Published Сегодня, 02:38

Modified Сегодня, 02:40

Updated Сегодня, 02:40

В Тюмени появилось электротакси

На дороги Тюмени вышло электротакси

12 января 2024, 02:38
Фото: Midjourney

В Тюмени появилось электротакси

Жители Тюмени заметили, что в городе появились электромобили с надписью «электротакси». Они приезжают на заявки в случайном порядке.

Тюменцы заметили электротакси на станциях зарядки возле торгового центра «Гудвин» и в Заречной части города. Появление новых автомобилей подтвердил и владелец одного из таксопарков.

«Эксперимент по внедрению электротакси прошел в Нижнем Новгороде в 2023 году. Он оказался удачным: благодаря экономии на топливе водители на таких машинах зарабатывали больше, чем таксисты на бензиновых авто. Плюс — минимальный ущерб экологии. Сейчас такие же машины начинают работать в Тюмени», — поделился он с «Ura.ru».

Он также дополнил, что выбрать такой автомобиль при оформлении заказа не получится. Электротакси приезжает в случайном порядке при выборе тарифов «Комфорт» и «Комфорт+».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские таксисты не снизили цены на поездки после новогодних праздников. Горожане утверждают, что услуги только подорожали.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Автомобили#Такси#Служба такси#Любовь Селезнева
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