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В Тобольске отремонтируют более 70 домов

В Тобольске за год отремонтируют более 70 многоквартирных домов

18 января 2024, 06:01
Фото: Midjourney

В Тобольске отремонтируют более 70 домов

Власти расписали план капремонта многоквартирных домов на 2024–2026 годы. Большую часть работ планируется выполнить в 2024 году.

Работы будут проводиться в рамках реализации программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. В этом году в Тобольске планируют отремонтировать 73 дома, сообщили в департаменте ЖКХ Тюменской области.

Наибольшее количество конструктивных элементов, подлежащих в 2024 году капремонту — крыши и внутридомовые инженерные системы водоотведения, водо- тепло- и электроснабжения. Всего в течение года будут отремонтированы 98 конструктивных элементов — на 27% больше, по сравнению с 2023 годом.

Также в ведомстве дополнили, что в 2024 году в микрорайоне Иртышский в Тобольске 104 земельных участка, 32 из которых предоставлены многодетным семьям, обеспечат сетями водоснабжения. Эти работы планируется завершить в ноябре 2024 года.

Ранее «Наш город» писал, что новый корпус ОКБ №2 в Тюмени будет строить компания из Красноярска. Власти города планировали выделить на проведение работ 101 миллион рублей.

На ремонт детского сада в Тобольске планируют потратить миллион рублей
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