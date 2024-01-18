В Тобольске за год отремонтируют более 70 многоквартирных домов

Наибольшее количество конструктивных элементов, подлежащих в 2024 году капремонту — крыши и внутридомовые инженерные системы водоотведения, водо- тепло- и электроснабжения. Всего в течение года будут отремонтированы 98 конструктивных элементов — на 27% больше, по сравнению с 2023 годом.