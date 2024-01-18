В Тобольске за год отремонтируют более 70 многоквартирных домов

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Работы будут проводиться в рамках реализации программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. В этом году в Тобольске планируют отремонтировать 73 дома, сообщили в департаменте ЖКХ Тюменской области.
Наибольшее количество конструктивных элементов, подлежащих в 2024 году капремонту — крыши и внутридомовые инженерные системы водоотведения, водо- тепло- и электроснабжения. Всего в течение года будут отремонтированы 98 конструктивных элементов — на 27% больше, по сравнению с 2023 годом.
Также в ведомстве дополнили, что в 2024 году в микрорайоне Иртышский в Тобольске 104 земельных участка, 32 из которых предоставлены многодетным семьям, обеспечат сетями водоснабжения. Эти работы планируется завершить в ноябре 2024 года.
Ранее «Наш город» писал, что новый корпус ОКБ №2 в Тюмени будет строить компания из Красноярска. Власти города планировали выделить на проведение работ 101 миллион рублей.