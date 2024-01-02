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Updated Сегодня, 12:17

Мишустин выделил Тюмени миллиарды рублей на софинансирование дорожного ремонта

Премьер Мишустин выделил Тюмени миллиарды рублей на ремонт дорог

2 января 2024, 12:15
Фото: 1MI

Мишустин выделил Тюмени миллиарды рублей на софинансирование дорожного ремонта

Более двух рублей получит Тюменская область из федерального бюджета в период с 2024 по 2026 год в рамках софинансирование трехлетней программы дорожного ремонта. Данная информация указана в постановлении правительства России, опубликованном 2 января.
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Бюджет
«На ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на 2024 год выделено Тюменской области 0,59 миллиарда рублей, на 2025 год — 1,2 миллиарда, на 2026 год — 0,421 миллиард рублей», — сказано в документе, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Курганская область получит в 2024 году на ремонт дорог 1,9 миллиардов рублей, Свердловская область — 1,5 миллиардов рублей, Челябинская область — 1, 36 миллиардов, Югра и ЯНАО — 1 миллиард и 0,16 миллиардов рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2040 году построят еще одну дорогу до кладбища «Червишевское». Новая магистраль пройдет через Тюменскую слободу до окраин деревни Падерина и выйдет к территории кладбища.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Деньги#Ремонт#Новости тюмени#Бюджет#Михаил Мишустин#Ремонт дорог#Федеральный бюджет
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