Премьер Мишустин выделил Тюмени миллиарды рублей на ремонт дорог

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
«На ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на 2024 год выделено Тюменской области 0,59 миллиарда рублей, на 2025 год — 1,2 миллиарда, на 2026 год — 0,421 миллиард рублей», — сказано в документе, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Курганская область получит в 2024 году на ремонт дорог 1,9 миллиардов рублей, Свердловская область — 1,5 миллиардов рублей, Челябинская область — 1, 36 миллиардов, Югра и ЯНАО — 1 миллиард и 0,16 миллиардов рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2040 году построят еще одну дорогу до кладбища «Червишевское». Новая магистраль пройдет через Тюменскую слободу до окраин деревни Падерина и выйдет к территории кладбища.