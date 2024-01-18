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Published Сегодня, 04:37

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Updated Сегодня, 04:39

Тюменец угнал автомобиль знакомой и вылетел на ней в кювет

Тюменец угнал машину подруги и вылетел на ней в кювет

18 января 2024, 04:37
Фото: Midjourney

Тюменец угнал автомобиль знакомой и вылетел на ней в кювет

В полицию села Ярково обратилась 50-летняя местная жительница. О том, что ее машина лежит в кювете, она узнала от знакомых.

По словам потерпевшей, в день угона к ней приходили гости. Вскоре после их ухода ей позвонил один из знакомых и сообщил, что ее разбитую машину нашли в кювете.

Стражи порядка выяснили, что автомобиль тюменки угнал 29-летний ранее неоднократно судимый местный житель, который в тот день заходил к женщине в гости. Мужчина увидел ключи от иномарки и решил на ней покататься.

Фото: УМВД России по Тюменской области

Незаметно забрав ключи, он проник в гараж, завел машину и поехал домой, но не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет, поэтому мужчина добирался до дома пешком. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело, ему грозят до пяти лет тюрьмы.

Ранее «Наш город» сообщал, что на окружной дороге в Тюмени легковой автомобиль влетел в мусоровоз. В аварии пострадала семья с ребенком.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Уголовное дело#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Угон#Угоны машин#Любовь Селезнева
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