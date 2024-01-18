Тюменец угнал машину подруги и вылетел на ней в кювет

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
По словам потерпевшей, в день угона к ней приходили гости. Вскоре после их ухода ей позвонил один из знакомых и сообщил, что ее разбитую машину нашли в кювете.
Стражи порядка выяснили, что автомобиль тюменки угнал 29-летний ранее неоднократно судимый местный житель, который в тот день заходил к женщине в гости. Мужчина увидел ключи от иномарки и решил на ней покататься.
Незаметно забрав ключи, он проник в гараж, завел машину и поехал домой, но не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет, поэтому мужчина добирался до дома пешком. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело, ему грозят до пяти лет тюрьмы.
Ранее «Наш город» сообщал, что на окружной дороге в Тюмени легковой автомобиль влетел в мусоровоз. В аварии пострадала семья с ребенком.