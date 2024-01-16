nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

В Тюмени за год подешевела мебель

В Тюмени за год подешевели кровати и диваны

16 января 2024, 03:43
Фото: 1MI

В Тюмени за год подешевела мебель

При том, что за год мебель подешевела, спрос на нее также вырос. Об этом рассказали аналитики «Авито Товаров».

За 2023 год мебель в Тюмени в среднем подешевела на 2%. Спрос же, утверждают аналитики, вырос в среднем на 11%.

Чаще всего тюменцев интересовали кровати, диваны и кресла, спрос на которые увеличился на 24%, а их стоимость снизилась на 9%.

Горожане также стали чаще покупать столы, стулья, кухонные гарнитуры и предметы интерьера.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени продают «счастливую» купюру номиналом 500 рублей. За нее продавец простит почти пять миллионов рублей.

На банкротных торгах выросло количество квартир тюменцев
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени увеличился спрос на студии и однокомнатные квартирыСпрос падает. Тюменцы стали реже покупать импортные лекарстваСкандал вокруг «голой вечеринки» увеличил спрос на билеты на концерт Лолиты
#Общество#Тюмень#Покупательский спрос#Тюменская область#Новости тюмени#Продажа#Мебель#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Мерзнем на остановке»: почему в Тюмени возникли проблемы с общественным транспортом?
Вчера, 05:46
«Холод и апатия»: зимой в Тюмени ничего не хочется делать, как с этим бороться?
Вчера, 06:52
Доведут до могилы: тюменцам рассказали, какие продукты запрещено давать кошкам
Вчера, 09:12
Из аптек Тюмени стали пропадать импортные антибиотики для детей
Вчера, 10:10
Не накопить за две жизни: сколько стоят самые дорогие квартиры Тюмени?
Вчера, 01:00
«Подлый выстрел»: в зоне СВО погибла врач из Тюменской области с позывным «Мурзай»
Вчера, 13:19