В Тюмени за год подешевели кровати и диваны

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
За 2023 год мебель в Тюмени в среднем подешевела на 2%. Спрос же, утверждают аналитики, вырос в среднем на 11%.
Чаще всего тюменцев интересовали кровати, диваны и кресла, спрос на которые увеличился на 24%, а их стоимость снизилась на 9%.
Горожане также стали чаще покупать столы, стулья, кухонные гарнитуры и предметы интерьера.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени продают «счастливую» купюру номиналом 500 рублей. За нее продавец простит почти пять миллионов рублей.