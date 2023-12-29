Скандал вокруг «голой вечеринки» увеличил спрос на билеты на концерт Лолиты

После вечеринки посетивших ее артистов начали вырезать из телевизионных передач. Также у ряда артистов отменили концертные выступления, а Ивлееву начала проверять налоговая служба. Между тем, засветившиеся на «голой вечеринке» звезды Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Глюкоза, Ксения Собчак и т.д, опубликовали видеоролики с извинениями за участие в экстравагантном мероприятии.