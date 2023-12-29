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Общественники Тюмени не смогли отменить концерт Лолиты

Скандал вокруг «голой вечеринки» увеличил спрос на билеты на концерт Лолиты

29 декабря 2023, 07:27
Фото: 1MI

Общественники Тюмени не смогли отменить концерт Лолиты

В Тюмени после шумихи с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой вырос спрос на билеты на концерт Лолиты. Об этом сообщили в компании «Margarita Art».
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Концерт
«Официальной информации об отменен выступления Лолиты нет. Спрос на билеты увеличился. Также нет возврата билетов», — сообщили 72.RU в Margarita Art.

Данную информацию подтвердили и в Тюменском концертно-театральном объединении. В пресс-службе ТКТО отметили, что в настоящее время распоряжений об отмене или переносе выступления не поступало — концерт состоится в установленные сроки.

Концерт Лолиты Милявской в Тюменской филармонии запланирован на 25 марта 2024 года. В настоящее время практически все места в ложах уже раскуплены. В продаже имеются билеты стоимостью от 3 до 7 тысяч рублей.

Напомним, «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой в столичном клубе Мутабор прошла на минувшей неделе и вызвала бурю негодования у общественности. Заявления с требованием проверить В прокуратуру, МВД и Следственный комитет России уже поступили заявления с просьбой проверить мероприятие, организованное Анастасией Ивлеевой, на наличие пропаганды ЛГБТ. Среди пожаловавшихся — движение «Сорок сороков», а также «Зов народа».

После вечеринки посетивших ее артистов начали вырезать из телевизионных передач. Также у ряда артистов отменили концертные выступления, а Ивлееву начала проверять налоговая служба. Между тем, засветившиеся на «голой вечеринке» звезды Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Глюкоза, Ксения Собчак и т.д, опубликовали видеоролики с извинениями за участие в экстравагантном мероприятии.

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