«У нас снова отмена»: тюменская филармония убрала из афиши концерты Лолиты и Билана

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Лолита Милявская после Нового года планировала проехать по стране с туром в честь своего 60-летнего юбилея. В Тюмени концерт певицы должен был состояться 25 марта. Судя по данным сервиса «Яндекс Афиша», билеты на ее выступление остались по большей части в ценовой категории от 3 до 7 тысяч рублей. Места в ложах уже практически раскуплены.
У Димы Билана большой сольный концерт был запланирован на 12 октября 2023 года, но из-за болезни артисту пришлось перенести его на 15 апреля 2024 года. Афиши с Биланом также больше нет на сайте филармонии Тюмени, хотя пока об «отмене» певца никто не заявлял, в отличии от его коллеги по цеху — Лолиты.
Запретить ее выступление в Тюмени требуют активисты из движения «Зов народа». Поводом для их возмущения послужила «голая» вечеринка Насти Ивлеевой, в которой приняла участие и Лолита Милявская. Представители филармонии, узнав про петицию, заявили, что не собираются отказывать в концертной площадке артистке, а через несколько часов — анонс концерта Лолиты убрали из своей афиши.
Напомним, скандал вокруг «голого» пати Ивлеевой в Мутаборе случился в конце прошлой недели. На вечеринку были приглашены артисты эстрады и блогеры. На пати кроме Милявской «засветились» Дима Билан, Филип Киркоров, Ксения Собчак, Алена Водонаева. Почти все они пришли в соответствующих нюдовых нарядах, но больше всех отличился рэпер VACÍO — на нем был надет только один носок. Экстравагантность музыканту обошлась в 15 суток административного ареста.
Буквально на следующий день звездное мероприятие стало достоянием общественности. Поведение и наряды гостей Мутабора обсуждали в СМИ и соцсетях. Тогда Лолита записала видео, в котором заявила, что не о чем не жалеет и даже может повторить формат вечеринки на свое 70-летие. Однако спустя всего несколько дней певица, как и другие ее коллеги по шоу-бизнесу, опубликовала ролик, в котором она попросила прощения. А в беседе с журналистами призналась, что по всей стране стали отменять ее концерты.