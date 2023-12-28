«У нас снова отмена»: тюменская филармония убрала из афиши концерты Лолиты и Билана

Буквально на следующий день звездное мероприятие стало достоянием общественности. Поведение и наряды гостей Мутабора обсуждали в СМИ и соцсетях. Тогда Лолита записала видео, в котором заявила, что не о чем не жалеет и даже может повторить формат вечеринки на свое 70-летие. Однако спустя всего несколько дней певица, как и другие ее коллеги по шоу-бизнесу, опубликовала ролик, в котором она попросила прощения. А в беседе с журналистами призналась, что по всей стране стали отменять ее концерты.