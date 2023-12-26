nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:39

Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

Концерт Лолиты Милявской в Тюмени может сорваться из-за голой вечеринки Ивлеевой

Концерт Лолиты Милявской в Тюмени может сорваться из-за голой вечеринки Ивлеевой

26 декабря 2023, 17:39
Фото: 1MI
Концертное турне Лолиты Милявской может сорваться из-за ее участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в Мутаборе.
Фото: скрин с видео в телеграм-канале Лолиты Милявской

Несколько городов России уже отменили выступления артистки. Об этом она рассказала msk1.RU.

«Да, [концерты отменяются]. Да, из-за этой истории. Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже всё. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся», — цитирует издание певицу.

В Тюмени Лолита должна выступить 25 марта следующего года. В настоящее время билеты на ее концерт можно купить. Их стоимость начинается от трех тысяч рублей.

Напомним, скандал вокруг пати в стиле almost naked («почти голые») разразился на прошлой неделе. Устроила вечеринку в московском клубе «Мутабор» телеведущая Настя Ивлеева. В гости к ней пришли известные артисты и блогеры. Почти все они были в провокационных полупрозрачных нарядах, а на рэпере VACÍO был надет только носок. Он, к слову, за свой оригинальный выход в свет, уже получил 15 суток ареста.

«За деньги да»: первые гонорары Инстасамка заработала танцами на свадьбах в Тюмени
Узнать подробнее
Читайте также:
Известный рэпер намерен судиться с тюменским клубом из-за отмены концертаСкандальной тюменской блогерше Жади продлили меру пресечения«Дичь»: тюменка Алена Водонаева высказалась о запрете детского шампанского
#Общество#Ирина Швецова#Звезда#Блогер
Подпишитесь
«Новогодний беспредел»: в тюменских магазинах пожаловались на хитрых покупателей
Сегодня, 07:35
На реальных событиях: тюменцам рассказали, чего не стоит делать в новогоднюю ночь
Сегодня, 05:45
Как будут работать тюменские больницы в новогодние праздники. Инфографика
Сегодня, 07:10
Пробивает как никогда: тюменцам объяснили, почему зимой хочется больше есть
Сегодня, 09:36
Эксперты рассказали, на сколько за год подорожали квартиры в Тюмени
Сегодня, 07:07
«Новое падение»: уровень воды в Туре снова снизился
Сегодня, 09:43