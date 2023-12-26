Концерт Лолиты Милявской в Тюмени может сорваться из-за голой вечеринки Ивлеевой

Напомним, скандал вокруг пати в стиле almost naked («почти голые») разразился на прошлой неделе. Устроила вечеринку в московском клубе «Мутабор» телеведущая Настя Ивлеева. В гости к ней пришли известные артисты и блогеры. Почти все они были в провокационных полупрозрачных нарядах, а на рэпере VACÍO был надет только носок. Он, к слову, за свой оригинальный выход в свет, уже получил 15 суток ареста.