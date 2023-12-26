Концерт Лолиты Милявской в Тюмени может сорваться из-за голой вечеринки Ивлеевой

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Несколько городов России уже отменили выступления артистки. Об этом она рассказала msk1.RU.
«Да, [концерты отменяются]. Да, из-за этой истории. Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже всё. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся», — цитирует издание певицу.
В Тюмени Лолита должна выступить 25 марта следующего года. В настоящее время билеты на ее концерт можно купить. Их стоимость начинается от трех тысяч рублей.
Напомним, скандал вокруг пати в стиле almost naked («почти голые») разразился на прошлой неделе. Устроила вечеринку в московском клубе «Мутабор» телеведущая Настя Ивлеева. В гости к ней пришли известные артисты и блогеры. Почти все они были в провокационных полупрозрачных нарядах, а на рэпере VACÍO был надет только носок. Он, к слову, за свой оригинальный выход в свет, уже получил 15 суток ареста.