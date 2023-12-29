500 тысяч за сутки: в тюменской деревне сдают в аренду коттедж за 15 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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В объявлении указано, что коттедж является идеальным местом для проведения праздников — большой банкетный зал с высотой потолков пять метров может вместить до 50 человек. Число спальных мест — 20.
Дом расположен на берегу озера, в окружении соснового бора. На территории имеются баня с выходом на озеро и купель, детская закрытая площадка, сцена, мангальная зона, асфальтированная парковка и т. д.
Еще один коттедж площадью 750 квадратных метров выставлен в аренду в городском ДНП «Звенящие Кедры». Месяц проживания здесь обойдется в 250 тысяч рублей. Правда, за коммуналку придется платить дополнительно.
В опубликованном объявлении указано, что дом трехэтажный. В коттедже имеются семь комнат с индивидуальными санузлами, бассейн, сауна. На территории площадью 1,5 гектара расположены дом для охраны, вольеры для собак, огород с теплицами, пруд, гараж.
За 200 тысяч рублей в месяц в Тюмени можно арендовать двухэтажный коттедж в микрорайоне Комарово площадью 401,2 квадратных метра. Дом состоит из двух домов, соединенныx между собой. Обе части абсолютно самостоятельныe, у каждой имеется свой вход.
В одной части дома расположены пять комнат и большая кухня-гостиная. В другой части дома четыре комнаты и кухня-гостиная. В каждой части имеется санузел на первом этаже, а также душ с санузлом на втором. В меньшей части дома есть мастер-спальня с ванной и санузлом. Также имеется просторный гараж.
Собственник отмечает, что коттедж идеально подойдет для проживания двух семей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в историческом центре города на продажу выставили трехэтажный дом площадью более 1 тысячи квадратных метров. Дом продают за 245 миллионов рублей.