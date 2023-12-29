500 тысяч за сутки: в тюменской деревне сдают в аренду коттедж за 15 миллионов рублей

В одной части дома расположены пять комнат и большая кухня-гостиная. В другой части дома четыре комнаты и кухня-гостиная. В каждой части имеется санузел на первом этаже, а также душ с санузлом на втором. В меньшей части дома есть мастер-спальня с ванной и санузлом. Также имеется просторный гараж.