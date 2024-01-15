В Тюмени стартовал набор в Общественную молодежную палату

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В Тюмени стартовал прием документов от кандидатов, желающих стать членами Общественной молодежной палаты девятого созыва. Об этом сообщили в группе Тюменской областной Думы ВКонтакте.
Членами палаты могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в Тюменской области. Они избираются на два года с правом последующего переизбрания.
В состав Общественной молодежной палаты входят 48 человек, каждый отбирается на конкурсной основе. Подать документы можно до 5 марта 2024 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские депутаты собираются потратить на свой пиар почти 24 миллиона рублей. Об их деятельности будут сообщать печатные СМИ, радио и телевидение.