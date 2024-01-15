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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

В Тюмени приступили к формированию Общественной молодежной палаты

В Тюмени стартовал набор в Общественную молодежную палату

15 января 2024, 06:02
Фото: 1MI

В Тюмени приступили к формированию Общественной молодежной палаты

Молодые тюменцы, желающие стать членами палаты, могут подать документы в комиссию по ее формированию. Названы условия, которым должен соответствовать кандидат.

В Тюмени стартовал прием документов от кандидатов, желающих стать членами Общественной молодежной палаты девятого созыва. Об этом сообщили в группе Тюменской областной Думы ВКонтакте.

Членами палаты могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в Тюменской области. Они избираются на два года с правом последующего переизбрания.

В состав Общественной молодежной палаты входят 48 человек, каждый отбирается на конкурсной основе. Подать документы можно до 5 марта 2024 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские депутаты собираются потратить на свой пиар почти 24 миллиона рублей. Об их деятельности будут сообщать печатные СМИ, радио и телевидение.

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