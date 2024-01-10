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Published Сегодня, 05:31

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Updated Сегодня, 05:33

В Тюмени в массовом ДТП пострадали пять человек

В массовом ДТП в Тюмени пострадали пять человек

10 января 2024, 05:31
Фото: 1MI

В Тюмени в массовом ДТП пострадали пять человек

Авария произошла вечером 7 января на Федюнинского. Там столкнулись три автомобиля — «Мазда», «Вольво» и «Хендай».
Сюжет
ДТП

В ГИБДД Тюменской области предварительно установили, что водитель «Вольво» не выдержал безопасную дистанцию.

Фото: ГИБДД Тюменской области

В аварии пострадали четыре пассажира «Мазды» — три женщины 22-х, 44-х и 70-ти лет и 8-летний ребенок. Также получила травмы 32-летняя пассажирка «Вольво».

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В аварии погиб человек.

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