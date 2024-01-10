В массовом ДТП в Тюмени пострадали пять человек

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
В ГИБДД Тюменской области предварительно установили, что водитель «Вольво» не выдержал безопасную дистанцию.
В аварии пострадали четыре пассажира «Мазды» — три женщины 22-х, 44-х и 70-ти лет и 8-летний ребенок. Также получила травмы 32-летняя пассажирка «Вольво».
Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В аварии погиб человек.