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Под Тюменью в ДТП с грузовиком погиб водитель Daewoo Matiz

Под Тюменью в ДТП с грузовиком погиб водитель Daewoo Matiz

9 января 2024, 09:49
Фото: 1MI
На въезде в поселок Боровский произошло ДТП с участием Daewoo Matiz и грузовика «Ивеко». В аварии погиб водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм
начальник отдела Госавтоинспекции «Тюменский» Евгений Хмелев
Видео: ГИБДД Тюменской области/телеграм

ДТП случилось днем 9 января при въезде в поселок с дороги Тюмень — Боровский — Богандинский.

«Водитель „Ивеко“ на крутом повороте выехал на встречную полосу, где двигался „ДЭУ Матиз“. От удара автомобиль отбросило на ограждение и они вместе упали в кювет. При этом грузовик „подмял“ под себя малолитражку. Водитель легковушки погиб, его личность устанавливается», — пояснили в ведомстве.

Известно, что 35-летний водитель большегруза приехал в Тюменскую области из Екатеринбурга.

В настоящее время сотрудники экстренных служб пытаются поднять грузовик, что извлечь погибшего человека из легкового автомобиля.

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