Под Тюменью в ДТП с грузовиком погиб водитель Daewoo Matiz

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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ДТП случилось днем 9 января при въезде в поселок с дороги Тюмень — Боровский — Богандинский.
«Водитель „Ивеко“ на крутом повороте выехал на встречную полосу, где двигался „ДЭУ Матиз“. От удара автомобиль отбросило на ограждение и они вместе упали в кювет. При этом грузовик „подмял“ под себя малолитражку. Водитель легковушки погиб, его личность устанавливается», — пояснили в ведомстве.
Известно, что 35-летний водитель большегруза приехал в Тюменскую области из Екатеринбурга.
В настоящее время сотрудники экстренных служб пытаются поднять грузовик, что извлечь погибшего человека из легкового автомобиля.