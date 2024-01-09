Под Тюменью в ДТП с грузовиком погиб водитель Daewoo Matiz

На въезде в поселок Боровский произошло ДТП с участием Daewoo Matiz и грузовика «Ивеко». В аварии погиб водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

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