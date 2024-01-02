Пьяный водитель устроил аварию с тремя пострадавшими под Тюменью

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
В ГИБДД Тюменской области сообщили, что нетрезвый водитель «Хендэ» выехал на встречную полосу, из-за чего и столкнулся с автомобилем «Додж». В аварии пострадали 34-летний водитель «Хендэ», 58-летний водитель и 33-летняя пассажирка «Додж»
Виновник аварии отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись большегруз и легковой автомобиль. В результате аварии погиб 6-летний ребенок.