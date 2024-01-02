Пьяный водитель устроил аварию с тремя пострадавшими под Тюменью

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что нетрезвый водитель «Хендэ» выехал на встречную полосу, из-за чего и столкнулся с автомобилем «Додж». В аварии пострадали 34-летний водитель «Хендэ», 58-летний водитель и 33-летняя пассажирка «Додж»