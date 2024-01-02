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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

В ДТП под Тюменью пострадали три человека

Пьяный водитель устроил аварию с тремя пострадавшими под Тюменью

2 января 2024, 06:14
Фото: ГИБДД Тюменской области

В ДТП под Тюменью пострадали три человека

Первая в этом году авария произошла на улице Вокзальной в поселке Винзили вчера вечером. Там столкнулись «Хендэ» и «Додж».
Сюжет
ДТП

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что нетрезвый водитель «Хендэ» выехал на встречную полосу, из-за чего и столкнулся с автомобилем «Додж». В аварии пострадали 34-летний водитель «Хендэ», 58-летний водитель и 33-летняя пассажирка «Додж»

Виновник аварии отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись большегруз и легковой автомобиль. В результате аварии погиб 6-летний ребенок.

На тюменской трассе в массовой аварии погиб водитель КамАЗа
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